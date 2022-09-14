نيوكاسل ضم كاريوس

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تعاقد نادي نيوكاسل الإنكليزي مع حارس مرمى ليفربول السابق الالماني لوريس كاريوس بعقد قصير الأمد لتعويض غياب كارلو دارلو، بديل الحارس الأساسي نيك بوب. وانضم الألماني الذي بات لاعبًا حرًا منذ أن غادر ليفربول في يونيو الفائت بصفقة حتى يناير المقبل مع خيار التمديد حتى نهاية الموسم. ويصل الحارس البالغ 29 عامًا بعد إصابة دارلو في الكاحل أثناء التدريب. وقال مدرب نيوكاسل إيدي هاو «نحن سعداء بضم لوريس إلى مجموعة حراس المرمى لدينا. هو حارس جيد جدًا ولديه خبرة في الدوري الإنكليزي والمنافسات الأوروبية وسيشكل منافسة ويقدم دعمًا خلال فترة مهمة من الموسم».

