أتلتيكو يفاوض برشلونة بشأن غريزمان

دوليه

اتخذ أتلتيكو مدريد خطوة لحل مشكلة مشاركة لاعبه أنطوان غريزمان، المعار من صفوف برشلونة. وأعير الدولي الفرنسي للأتلتي العام الماضي لمدة موسمين، مع تضمن العقد خيار الشراء مقابل 40 مليون يورو حال خوض غريزمان أكثر من 50 % من الدقائق المتاحة في مباريات فريقه. ولجأ فريق العاصمة الإسبانية لحيلة، بتعمد إقحام غريزمان في كل مباراة بعد الدقيقة 60، لتفادي تفعيل البند الذي ينص عليه العقد. وفق صحيفة «ليكيب» الفرنسية، فإن أتلتيكو مدريد سيتفاوض مع برشلونة لخفض خيار الشراء من 40 إلى 25 مليون يورو، مما يسمح لغريزمان للعب مع الفريق دون أي قيود. وأضافت الصحيفة: «الاتفاق بين الناديين سيكون قريبا، لكن يتبقى معرفة شروط هذا الاتفاق، لأن برشلونة كان يعتمد على ال40 مليون يورو للتخطيط للموسم المقبل».

