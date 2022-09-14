الأهلي يضم شادي حسين

دوليه

أعلن النادي الأهلي المصري رسميا ضم شادي حسين مهاجم فريق سيراميكا كليوباترا. وقال الأهلي عبر موقعه الرسمي: «أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات، انضمام شادي حسين مهاجم سيراميكا إلى صفوف القلعة الحمراء لمدة 5 مواسم مقبلة».

وأضاف «أنهى توفيق كل الأمور الإدارية والمالية مع اللاعب ونادي سيراميكا كليوباترا، بالتنسيق مع محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي والمشرف العام على الكرة».

ويفاضل مسؤولو الأهلي بين الثنائي الأجنبي فايز سليماني وجيرلان بيريرا من أجل التعاقد مع أحدهما في الانتقالات الجارية. ودخل النادي في مفاوضات قوية مع فايز سليماني لاعب كورتريك البلجيكي وتم التوصل لاتفاق مبدئي بين الطرفين.

