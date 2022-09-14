البرتغالي كريستوفاو مدرباً للإسماعيلي

دوليه

أعلن مجلس إدارة الإسماعيلي بقيادة يحيى الكومي التعاقد مع البرتغالي هيلدر كريستوفاو لتولي الإدارة الفنية للفريق خلفا لحمزة الجمل. ومن المقرر أن يصل المدرب إلى مصر اليوم الأربعاء على أن يضم جهازه المعاون مدربا مساعدا ومخططا للأحمال. وأنهى مسؤولو الدراويش، إجراءات التعاقد مع المدرب البرتغالي بعد دراسة دقيقة نظرا لقدرته على إعادة الانضباط لصفوف الفريق وتحقيق طفرة على الصعيد الخططي والفني لنجاحاته السابقة وخبراته بالمنطقة العربية. ويحمل كريستوفاو سيرة مميزة كلاعب، حيث سبق له تمثيل أندية عدة على رأسها باريس سان جيرمان الفرنسي وبنفيكا البرتغالي وديبورتيفو لاكورونيا الإسباني فضلا عن منتخب بلاده الأول والمنتخب الأولمبي.

