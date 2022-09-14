السالمية والفحيحيل في افتتاح الجولة الرابعة

محلية

يتطلع السالمية للانفراد بالصدارة عندما يواجه الفحيحيل في الساعة 07:40 مساء اليوم على ستاد عبدالله الخليفة في افتتاح الجولة الرابعة من دوري الدرجة الممتازة. وتستكمل الجولة غداً بلقاءي الجهراء مع القادسية، وكاظمة مع النصر، على أن تختتم الجمعة بمباراتي العربي مع التضامن والساحل مع الكويت.

ويتقاسم السالمية الصدارة مع كاظمة برصيد 7 نقاط من انتصارين وتعادل، في حين يحتل الفحيحيل المركز السابع برصيد 3 نقاط من فوز وحيد.

ورغم أن نتائج السماوي بقيادة مدربه المخضرم محمد إبراهيم جيدة حتى الجولة الثالثة بعد الفوز على التضامن في الجولة الأولى 1-0، والتعادل مع العربي في الثانية 2-2، ثم الفوز على الساحل في الجولة الماضية بنتيجة 2-1، فإن الفريق لم يكن مقنعاً في معظم المباريات إذا استثنينا الشوط الثاني من مباراة العربي. ولا شك أن إبراهيم يدرك جيداً أهمية حصد النقاط في هذه المرحلة من المسابقة في ظل النظام الجديد الذي اعتمده اتحاد الكرة للبطولة. ويعتمد مدرب السالمية كثيراً على الكرات الثابتة بوجود البرازيلي أليكس ليما الذي يجيد التسديد والكرات الهوائية، بالإضافة إلى انطلاقات الكولومبي كارلوس ريفاس صاحب هدف التعادل أمام العربي، والعاجي جمعة سعيد والغامبي سانغ بير ميندي والعراقي آسو رستم، بالإضافة إلى المحليين فواز عايض ومهدي دشتي ومبارك الفنيني وبدر جمال.

في المقابل، تنفس السوري فراس الخطيب مدرب الفحيحيل الصعداء في الجولة الماضية بعد أن حقق فوزه الأول بالمسابقة والذي جاء على النصر «القوي» بنتيجة 3-1 في المباراة التي خاضها العنابي بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه فهد العنزي بعد اول 20 دقيقة. وخسر الفحيحيل مباراته الأولى أمام كاظمة 0-3، والثانية أمام القادسية 0-1، لكن الخطيب أصر على أن سوء التوفيق في الفريق في المباراتين. ولا شك أن المدرب يريد استغلال ارتفاع الروح المعنوية للاعبين من أجل تحقيق فوز آخر يبعده عن منطقة الخطر في الوقت الحالي.

