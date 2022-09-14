مدرب «صالات اليرموك»: هدفنا تحقيق لقبي الدوري والكأس

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قال مدرب الفريق الأول لكرة الصالات في اليرموك البرتغالي خواكيم انتونيو إن الفريق يتطلع لتحقيق لقبي الكأس والدوري هذا الموسم واكمال المهمة التي بدأها الموسم الماضي من أجل تحقيق الألقاب، مشيرا إلى أنه سعيد بمستوى اللاعبين من خلال ما شاهده في التدريبات. وأضاف انتونيو: «نسعى إلى تدعيم صفوف اليرموك هذا الموسم بالعناصر الشابة، بالإضافة إلى اللاعبين المتواجدين»، موضحا أن الفريق يتطلع إلى الاستفادة من المحترفين بصورة كبيرة، وذلك من أجل رفع مستوى الفريق، لافتا إلى أن هناك عددا من المباريات الودية التي سيخوضها اليرموك قبل انطلاق الموسم، وذلك للوقوف على مستوى الفريق قبل انطلاق الدوري.

وتقدم انتونيو بالشكر إلى مجلس الإدارة وذلك لدعمهم الكامل من خلال تسهيل كل الأمور، متمنياً التوفيق لأزرق الصالات في نهائيات كأس آسيا التي ستقام في الكويت 27 سبتمبر الجاري وان يحالفهم الحظ بتحقيق اللقب والتأهل إلى نهائيات كأس العالم.

