«أزرق الصالات» أنهى معسكره الإسباني

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أنهى «أزرق الصالات» معسكره التدريبي في مدينة ملقة الإسبانية بالخسارة أمام نادي خائين الإسباني 0-3 في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس ضمن استعداد المنتخب لنهائيات كأس آسيا التي تنطلق في الكويت يوم 27 سبتمبر الحالي. وهي المباراة الثالثة التي يخوضها الأزرق في معسكره الإسباني منذ وصوله في 30 أغسطس الماضي، حيث فاز على فريق إيجدو 4-3، وعلى فريق أوما ملقة 8-2. وكان الأزرق أقام معسكراً آخر في بودابست ولعب مباراتين أمام المنتخب المجري خسرهما 0-1 و3-4. ويتطلع «أزرق الصالات» إلى الظهور بصورة مميزة في البطولة الآسيوية والتأهل إلى نهائيات كأس العالم بعد أن حقق بقيادة البرازيلي ريكاردو كاكاو نتائج لافتة في الفترة الأخيرة بحصوله على لقب بطولة غرب آسيا وذهبية دورة الألعاب الخليجية الثانية اللتين أقيمتا في الكويت، بالإضافة إلى وصوله إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب التي استضافتها السعودية.

