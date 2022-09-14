مجموعة صعبة للكويت في «السلة العربية»

محلية

سُحبت أمس قرعة البطولة العربية الـ 34 لأندية كرة السلة التي ستقام في الكويت خلال الفترة من 5 إلى 15 أكتوبر المقبل. وجاء الكويت منظم البطولة على رأس المجموعة الأولى مع أندية الاتحاد السكندري المصري، وأهلي حلب السوري، وأهلي بن غازي الليبي. فيما ترأس الأهلي المصري حامل اللقب المجموعة الثانية إلى جانب أندية الرياضي اللبناني، والغرافة القطري، والميناء اليمني. في حين ضمت المجموعة الثالثة كاظمة، والأهلي البحريني، والبشائر العماني، والسد القطري، وفي المجموعة الرابعة والأخيرة يلعب الجهراء إلى جانب بيروت اللبناني، وداد بوفاريك الجزائري، ودجلة العراقي.

وتحضر «الأبيض» للبطولة من خلال التعاقد مع الأميركي ماركوس هانت والهاييتي كادي لالان. ويملك اللاعبان سيرة ذاتية مميزة إذ يبلغ طول الأول 1.98 متر وهو يلعب في مركز الجناح وصانع الألعاب، وسبق لهانت أن لعب في دوري المحترفين الاميركي «NBA»، فيما يتمتع اللاهب الهاييتي بقامة فارعة إذ يبلغ طوله 2.08 متر وهو يشغل مركز السنتر وسبق له اللعب في العديد من الدوريات للمحترفين. وكان الأبيض تعاقد أيضا مع اللاعب الفلسطيني ساني سكاكيني لمدة شهر واحد للعب معه في البطولة العربية حيث تنص قوانين البطولة بمشاركة 3 محترفين مع كل فريق من ضمنهم لاعب عربي الجنسية على أن يلعب اثنان منهم في الملعب. ويقود الأبيض المدرب الألماني بيتر شومرز الذي يبلي مع الفريق بلاء حسناً من خلال السيطرة على البطولات المحلية في المواسم القليلة الماضية وتحقيق لقب البطولة الخليجية فضلا عن إحراز مركز الوصافة في النسخة الماضية من البطولة العربية.

