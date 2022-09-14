الأصفر والأخضر اختبرا قوتيهما في «الطائرة»

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خاض فريق الكرة الطائرة في القادسية مواجهة ودية أمام العربي أول من امس انتهت بتعادل الفريقين بشوطين لكل منهما حيث اكتفى الطرفان بخوض 4 أشواط فقط. ويستعد الفريقان لبداية الموسم الجديد الذي ينطلق أكتوبر المقبل. وتعتبر هذه المباراة الثالثة للقادسية الذي يسعى إلى خوض 5 مباريات ودية قبل بداية الموسم الجديد، حيث سيواجه برقان غدا، ثم سيخوض مباراة أخيرة لم يتحدد طرفها الثاني بعد الإثنين المقبل. وشهدت صفوف الأصفر لأول مرة مشاركة محترفي الفريق الروسي فيكتور سيسوييف والبرازيلي دجلما موريرا معاً، إذ يقيم مدرب الفريق الأرجنتيني جوليان الفاريس مستوى المحترف الروسي الجديد من أجل الاعتماد عليه في الموسم المقبل أو البحث عن محترف بديل.من جانبه، يبحث العربي عن التعاقد مع مدرب جديد بدلاً من الإيطالي اليساندرو لودي الذي أنهت إدارة الفريق التعاقد معه بالتراضي على الرغم من أنه تولى إدارة الفريق بعد نهاية الموسم الماضي فقط ولم يقود الفريق في أي بطولة رسمية. كما تبحث إدارة العربي الاستغناء عن المحترف الروسي مكسيم شمياتخين في ظل الأداء غير المقنع الذي قدمه اللاعب مع الفريق في بطولة العين الاماراتي الأخيرة، والتي احتل بها الأخضر المركز الأخير.