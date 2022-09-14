ثاكاري أشرف على «لياقة» الحكام

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أشرف مدرب اللياقة البدنية في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الإيطالي ماركو ثاكاري على اختبار اللياقة للحكام العاملين في الاتحاد الكويتي لكرة القدم على مضمار ألعاب القوى كيفان، حيث أجرى لهم حصتين تدريبيتين، وشملت الحصة الاولى جميع الحكام، فيما اقتصرت الحصة الثانية على حكام الدوري الممتاز. كما قدم ماركو فاكاري محاضرة عن كيفية الوقاية من الإصابات وعن الطرق الأفضل لتدريبات الحكام، وكيفية تطوير اللياقة البدنية للحكام للمساعدة على اتخاذ قرارات أفضل. ويسعى اتحاد الكرة للاستفادة من خبرة ماركو ثاكاري، حيث إن مهمته الأساسية في الاتحاد الدولي لكرة القدم هي العمل والمساعدة على تطوير حكام كأس العالم. وتوجه الأمين العام للاتحاد صلاح القناعي بالشكر إلى ماركو قاكاري، وحرص على تقديم درع تذكارية له.