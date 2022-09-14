تعلموا من تجارب الآخرين حتى لا تخسروا المواطن

الاخيرة

في ظل أزمة الطاقة التي تعانيها أوروبا على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية، كانت أولى خطوات رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة ليز تراس وضع حد أعلى لاستهلاك الطاقة في المنازل بألفين وخمسمئة جنيه استرليني، بمعنى أنها فرضت توفير ألف جنيه في السنة، وذلك في سعي الى مواجهة أزمة كبرى تعانيها بلادها، واقتصاد بريطاني يعاني من انكماش، أي بدلاً من رفع أسعار الطاقة خفضتها، فماذا يعني هذا الاجراء؟ التخفيف عن المواطن كي لا تزداد الأعباء عليه.

في المقابل، حين بدأت بوادر أزمة الأحمال الكهربائية تزداد في الكويت قبل سنوات، أعلنت الحكومة رفع أسعار الكهرباء، وكانت الحجة الترشيد، وقد عممت القرار على الجميع، وبهذا ساوت بين المواطن الذي يملك منزلاً مساحته ألفا متر وبين صاحب الدخل المحدود، وكذلك اصحاب المشاريع الانتاجية، ما أدى الى رفع أسعار السلع، وزيادة العبء على أصحاب الدخل المحدود من المواطنين.

من المتعارف عليه انه إذا فشلت الحكومات في إيجاد حلول للأزمات التي يعانيها المواطن، تسعى الى فرض الضرائب ورفع أسعار الخدمات، وبالتالي ينكمش الاقتصاد، وتزداد البطالة التي تولد النقمة لدى الناس، بينما في دولة مثل الكويت، لديها وفرة مالية كبيرة، وبدلا من اللجوء إلى الحلول الجاهزة غير الحكيمة، لماذا لم تعمل الحكومات المتعاقبة على بناء محطات كهرباء تستوعب الزيادة العمرانية الجديدة، والمدن التي تنشأ، وأن تعمل على التخفيف عن كاهل المواطن؟

لا شك في ان متطلبات الحياة تزداد، وثمة الكثير من الملفات الانسانية والاجتماعية الواجب النظر فيها من أجل الحاضر والمستقبل، لا سيما في ظل متغيرات، اقتصادية وسياسية دولية، تفرض نمطاً جديداً من التفكير في الخطط الانمائية، التي للأسف قامت عندنا طوال العقود الماضية على تجاهل بناء الانسان، وتوفير متطلبات تطوره، بدلاً من إثقال كاهله مالياً، وهو أمر لاشك يؤثر في وضعه الاجتماعي.

انا هنا لا أتحدث عن رفاهية مطلقة، وترسيخ الاتكالية، بل السعي الى حماية المواطن عبر طرق ذكية، تقوم أساساً على إدراك حقيقة أن إجراءات الحاضر هي قواعد السلوك الاقتصادي والسياسي، مستقبلا، وفي الوقت نفسه التعلم من الآخرين، اذ لا عيب في ذلك، خصوصاً في الدول التي عملت على حل أزماتها من دون زعزعة استقرار المجتمع.

من هنا يا حبذا لو أن الحكومة الجديدة، تتعلم من التجربة البريطانية، وتعمل على الاستفادة منها، بدلاً من التلويح بفرض ضرائب ورفع أسعار خدمات على المواطن، ما يؤدي في المستقبل القريب الى فشل حكومي كبير، لا شك سيكون سبباً في زيادة النقمة الاجتماعية، وبذلك تكون «يا بوزيد ما غزيت».

