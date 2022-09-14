وثيقة تدمير الكويت!

الاخيرة

ورقة يقف خلفها التطرف والتشدد الذي يمثله التيار المؤدلج لمجاميع الكراهية ورفض الآخر من الذين ما إن تسلموا مقاليد الأمور في بلد إلا تدمر وغاب الأمن عن أهله، وحلت به المجاعات والحروب الأهلية وهجرة أبنائه إلى مشارق الأرض ومغاربها وشهد حلم شعوبهم بالهجرة للدول الليبرالية المتقدمة، واسألوا بحور العالم كم ابتلعت من الهاربين من جحيم جنات المؤدلجين، إن أكثر من نصف مهجري العالم أتوا من البلدان التي حكمها الإسلام السياسي، وفي هذ السياق لاحظوا أين يصطاف متشددونا ومتطرفونا ودعاة الانغلاق عندنا؟ ولن تجدوهم في الدول الإسلامية المتشددة الباردة بل على سواحل إسبانيا وفرنسا وكانكون الساخنة حيث المايوهات والأجساد العارية، وقد فضح الله أحد دعاة الانغلاق والتشدد عندما كاد أن يغرق في بحر المايوهات التي يدعي محاربته لها بدعوى الفضيلة التي كم من جرائم تُرتكب باسمها...

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وتفترض الوثيقة القميئة أن الكويتيين لا قيم ولا أخلاق عندهم، لذا ستقوم الجماعة المتشددة بفرضها على مجتمعنا المنحل كما يرون وليست هناك شتيمة بحق مواطنينا أكبر من هذه، كما يعتبرون أن الكويت دولة كافرة لا تحكم بما أنزل الله، لذا سيقومون بتقديم قوانين ومشاريع إسلامية وقيمية كي تدخل بلدنا للإسلام الطالباني والداعشي، وقد سبق لأحدهم أن قال إنه عندما حضر للكويت في الستينيات لم يكن بها إسلام أي أنه حكم على جميع أجدادنا من حكام ومحكومين بأنهم توفوا وهم على غير الإسلام وكانت الكويت قد كافأته بمنحه الجنسية الكويتية ليرد لها الإحسان بـ... تكفيرها!

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ولم يبق على استغناء العالم عن النفط إلا 28 عاماً 2050 وهي كحال 28 دقيقة في عمر الإنسان وقبل ذلك التاريخ بأعوام سينخفض سعر النفط بشكل كبير بسبب انخفاض الطلب فالحرب الروسية- الأوكرانية لن تبقى للأبد والمفروض أن نبدأ بالكويت كحال دول الخليج بتحضير بدائل لمداخيل النفط والبديل الوحيد المتوافر والمتفق عليه هو «كويت المركز المالي والتجاري والسياحي»، ولا شك ان الانغلاق القسري الذي تفرضه الوثيقة الظلامية التي ستحولنا لدولة طالبان أخرى تحتوي على ما سيقضي تماماً على ذلك الخيار الذي يفترض أن نبدأ به عاجلاً لا آجلاً بعد أن أخذ به الأشقاء الحكماء في الخليج منذ عقود طوال، إن الوثيقة الطالبانية لا تتحدث عن التنمية والتعليم ومحاربة الفساد المالي والإداري والتعصب والتشدد والإرهاب ودعم حقوق الإنسان ومستقبل مشرق للأجيال بل تحضر لنقلنا من كويت القرن الـ 21 إلى كويت القرن الواحد دون العشرين أي لصحراء قاحلة لا تسكنها إلا السحالي والعقارب والثعابين..

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آخر محطة:

من أخطر ما أتى في وثيقة السيطرة والدمار التي ستجعلنا نسير عكس التيار ونفقد دعم دول الإقليم والمنطقة العربية والمجتمع الدولي بأكمله وحلفائنا معه هو التزام من يوقع على وثيقة العار والمهانة، بالتحول من نائب يمثل الأمة ويمثل الناخبين إلى أداة طيّعة بيد من يقف خلف الورقة من المتطرفين، حيث يتعهد النائب بفتح «خط ساخن» يرد عليه لحظة الاتصال لا مع الناخبين أو المسؤولين أو الزملاء النواب بل مع من يقف خلف الوثيقة لتملى عليه الأوامر المتعهد مسبقاً بطاعتها بحجة أن بها محاربة لمخالفات شرعية وأخلاقية هم من يقررها له!

