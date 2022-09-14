نائب الأمير استقبل المحمد والخالد والجلاوي وهنأ بفوز الرئيس الكيني

وطن النهار

استقبل سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح أمس سمو الشيخ ناصر المحمد.

واستقبل سموه رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد.

كما استقبل سموه وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار جمال الجلاوي والنائب العام المستشار سعد الصفران حيث أدى اليمين الدستورية أمام سموه بمناسبة تعيينه بمنصبه الجديد، وقد حضر المقابلة كبار المسؤولين بالديوان الأميري وديوان سموه.

من جهة اخرى، بعث سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى د. ويليم ساموي روتو رئيس جمهورية كينيا الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية وأدائه اليمين الدستورية رئيسا لجمهورية كينيا الصديقة متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد.

