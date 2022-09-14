بن سفاع: مواقف الكويت مُثْلجة للصدور

وطن النهار

ثمن سفير اليمن لدى البلاد البروفيسور علي بن سفاع العلاقات المتميزة بين الكويت واليمن مشيرا الى وجود تواصل دائم بين قيادتي ومسؤولي البلدين، خصوصا وزيري خارجية البلدين حيث ان التشاور بينهما مستمر حول قضايا ذات الاهتمام المشترك فضلا عن التشاور حول القضايا العربية والدولية. و قال بن سفاع: ان العلاقات بين البلدين ضاربة بجذورها في اعماق التاريخ، وان هذه العلاقات مميزة منذ زمن، مشيرا الى ان نفس الكويت وتوجهها العربي الاصيل تجسدا من خلال مواقفها مع الحكومة الشرعية في المحافل الدولية وايضا من خلال الدعم الملموس سواء كان في الجانب السياسي او الاغاثي او المعنوي ونحن نستشعر دائما ان مواقف الكويت تثلج صدور الشعب اليمني بمختلف شرائحه ومختلف توجهاته السياسية وطوائفه

و قال في مؤتمر صحافي عقده للحديث عن موقف الشرعية تجاه الهدنة ان مواقف الكويت مشرفة تجاه الشعب اليمني ولا توجد لديها اي مآرب سياسية او توجهات ودائما ما تنطلق من دعمها وحرصها الشديدين على حل هذه الاشكالية، مشيرا الى ان مواقف الكويت ليست وليدة الصدفة او برزت من خلال هذه الازمة في اليمن ولكن العلاقات الكويتية- اليمنية تاريخية حيث يشعر كل يمني ان الكويت لها بصمات في حياته سواء في الجانب التنموي او الجانب الاغاثي او الانساني وحيث ما وجهت وجهك في كل أرجاء اليمن وجدت منشأة او دليلاً على وجود الكويت هناك.

واضاف: نحن نثمن ونقدر عاليا موقف الكويت تجاه اليمن، مشيرا الى ان المسؤولين في بلاده يطلعون القيادة الكويتية بجميع المستجدات هناك

وعن التزام الشرعية بالهدنة قال: استمرارا لالتزام الحكومة اليمنية وتحالف دعم الشرعية وجهودهما المستمرة لإنهاء الحرب التي تسبب بها انقلاب ميليشيا الحوثي الارهابية على الحكومة وعلى نتائج مخرجات الحوار الوطني الشامل في العام 2014م، فقد استجابت الحكومة اليمنية بإيجابية لمقترح المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن لهدنة مدتها (شهرين) والتي تزامنت في حينها مع بدء شهر رمضان المبارك - تغليبا للمصلحة العامة وبهدف خلق بيئة إيجابية لصنع السلام وتحقيق الأمن والاستقرار في الوصول لحل سياسي شامل وفقا للمرجعيات المتفق عليها وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216.

واضاف: دعمت الحكومة اليمنية جهود المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غرودنبرغ، في تمديد وتعزيز الالتزام بالهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة مرتين والتي سوف تنتهي في 2 اكتوبر 2022م. وقال: بعد تجديد الهدنة للمرة الثالثة وفي ظل امتناع الحوثيين عن الالتزام بها قامت الميليشيات الحوثية منذ تاريخ 10 اغسطس 2022م بتصعيد غير مبرر وذلك بتعطيل آلية دخول سفن المشتقات النفطية لموانئ الحديدة المعمول بها منذ ديسمبر 2019م تحت إشراف الأمم المتحدة. واشار الى خرق الحوثيين الهدنة بشكل متعمد عبر التصعيد العسكري والهجمات المتعددة في تعز ومأرب وقد أشار الى ذلك المبعوث الأممي الى اليمن في بيانه الأخير، ومع ذلك فقد شارك الفريق العسكري الحكومي في اجتماعات اللجنة العسكرية في الأردن على الرغم من هجوم الميليشيات على تعز.

لافتا الى قيام الميليشيات الحوثية بتنظيم أكبر عرض عسكري في مدينة الحديدة تم خلاله استعراض مختلف انواع الاسلحة الثقيلة والخفيفة التي نهبتها او تم تهريبها للميليشيات من قبل النظام الإيراني ما يمثل رسالة تحدٍ لجهود المجتمع الدولي في إحلال السلام، وانتهاكا صارخا لاتفاق ستوكهولم، وقد أكدت هذا الخرق البعثة الأممية المراقبة لتنفيذ الاتفاق والتي أصدرت بيان إدانة لما وصفته «بالخرق الحوثي لاتفاق ستوكهولم».

