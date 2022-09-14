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وطن النهار

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المطيري قدَّم أوراق اعتماده سفيراً في قطر


قدم السفير خالد المطيري أوراق اعتماده إلى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سفيرا للكويت لدى الدوحة. وقالت سفارة الكويت لدى قطر في بيان أمس الثلاثاء: إن تقديم السفير المطيري أوراق اعتماده جاء في مراسم خاصة جرت في الديوان الأميري بالعاصمة الدوحة. ونقل المطيري بحسب البيان تحيات سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الى امير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مؤكدا حرص الكويت على توطيد العلاقات الثنائية في مختلف المجالات بما يحقق صالح البلدين والشعبين الشقيقين.


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