رئيس الوزراء يشيد بالسياسة المتزنة للسعودية: تبذل جهوداً لحفظ أمن المنطقة واستقرارها

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جدة - كونا: سلَّم سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء رسالة خطية من سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود تتعلق بتعزيز العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين الشقيقين.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الشقيقة قد استقبل أمس سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد والوفد المرافق بقصر السلام في مدينة جدة.

ونقل سمو رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء تحيات سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وتمنياتهم للمملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق دوام التقدم والازدهار.

وأعرب سموه عقب اللقاء عن سعادته البالغة بالزيارة التي تأتي امتدادا للروابط التاريخية وتعزيزا للعلاقات المتميزة والتشاور المستمر بين البلدين في مختلف القضايا التي تحقق مصالح الشعبين الشقيقين، مشيدا بالسياسة المتزنة التي تنتهجها المملكة العربية السعودية الشقيقة وقيادتها الحكيمة والجهود التي تبذلها في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

حضر المقابلة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وصاحب السمو الأمير سلطان بن سعد آل سعود سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

وحضر المقابلة عن الجانب الكويتي سفيرنا لدى المملكة العربية السعودية الشيخ علي خالد الجابر الصباح ووكيل ديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد طلال الخالد الصباح ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء حمد بدر العامر