الأربعاء 14 سبتمبر 2022 ,18 صفر 1444
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عربيات ودوليات
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دندرة
السؤال المحير... لماذا لم تطبق القوانين بالشكل القائم طوال العقود الماضية؟! لست أدري.
دندرجي
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