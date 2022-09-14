شطب 15 مرشحاً

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فيما تأجلت فكرة إعلان القوائم الوطنية التي وعد بها النائب الأسبق فيصل المسلم بتوافق العاملين عليها تجنباً للتشابك وتقديماً للمصلحة الوطنية، ثارت أمس ردود انتقادات للحكومة على خلفية قرارات لجنة فحص طلبات الترشح إلغاء ترشح 15 مرشحاً معظمهم من المدانين بترديد خطاب كفى عبثا، حيث كيفت أحوالهم مع قانون حرمان المسيء، إضافة إلى المدانين بأحكام جنائية مخلة بالشرف وسوء السمعة، ما يفقدهم أهلية خوض الانتخابات. وكان لافتاً عدم إلغاء ترشح النائب السابق عن الدائرة الرابعة مرزوق الخليفة المحجوز حالياً على ذمة قضية فرعية شمر 2020، حيث أكدت لجنته الإعلامية أن ترشحه لا يزال قائماً وأنه لم يشطب من قوائم المرشحين.

وعلق المرشحون عبدالله البرغش وهاني حسين ومساعد القريفة وعايض بوخوصة على شطبهم من قوائم الترشح بإعلانهم اللجوء إلى القضاء للطعن على القرار.

وقال بو خوصة عبر مقطع فيديو: تسلمت قرار شطبي استناداً إلى قانون المسيء بأثر رجعي، رغم أننا نملك رد الاعتبار وحكم المحكمة الدستورية.

ولفت إلى أنه في المرة السابقة شُطبت بسبب عدم استكمال مدة الثلاث سنوات، وهذه المرة شُطبت بتطبيق قانون المسيء بأثر رجعي، وسنلجأ إلى القضاء باعتباره الحصن الأخير، معتبرا ان الحكومة فشلت في الاختبار، وداعيا الى انشاء مفوضية للانتخابات.

وأوضح مرشح الدائرة الرابعة مساعد القريفة ان قرار منعي من الترشح وصاية على اختيار الناخب وتطاول على حقه القانوني والدستوري واثبات أن الصفحة لم تطو، مؤكدا انه سيتوجه للقضاء لرفع الظلم. وقال النائب الأسبق ومرشح الدائرة الرابعة د. حسين قويعان إن دولة المؤسسات التي ننشدها جميعاً هي الدولة التي تحترم أحكام القضاء الباتة، خاصةً بعد صدور أحكام رد الاعتبار، وينبغي احترام هذه الأحكام، وسنعمل على تعديل النصوص التي تحرم الشخص من حقوقه السياسية حرماناً أبدياً.

وكشف المرشح عن الدائرة الخامسة عبدالله البرغش عزمه الطعن على قرار وزارة الداخلية الذي طبق قانون المسيء بأثر رجعي واستدار على حكم محكمة التمييز رغم حصولي على رد الاعتبار قبل سنتين.