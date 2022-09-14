«الجهات الاستشارية» تحت مظلة واحدة

الأولى

كشفت مصادر لـ النهار عن أن هناك توجها حكوميا لتقليص الادارات والجهات الاستشارية، عبر دمجها تحت مظلة واحدة، لضمان وقف الهدر.

وبينت أن دمج تلك الجهات يهدف الى أن تكون هناك جهة واحدة مسؤولة بشكل مباشر عن تقديم الاستشارات، بدلاً من تقديمها من جهات متعددة.

وأشارت المصادر إلى أن من شأن توحيد الاستشارات، منع الهدر في المال العام، موضحة أن هناك دراسات واستشارات قامت بها جهات استشارية خارجية واستغرقت سنوات طويلة في اعدادها ثم لم تجد طريقها للتنفيذ على أرض الواقع.

وأوضحت أن هناك مستشارين محليين في مختلف التخصصات يمكن الاعتماد عليهم باعتبارهم كوادر وطنية قادرة على طرح الحلول المناسبة في القضايا التي ستتم إحالتها للجهة المختصة المرتقبة.

وتابعت: إن من شأن تواجد مستشارين من الجهات الحكومية المختلفة في جهة واحدة الإسراع في تقديم الاستشارات من جهة، وتوفير النفقات من جهة أخرى. وأشارت إلى أن الاستشارات المقدمة من الجهة المرتقب قيامها، ستكون واقعية وتستند إلى بيانات واحصائيات موثقة من الجهات المختلفة، وستحمل رؤية قابلة للتنفيذ خلال فترة زمنية محددة. وبجانب توحيد الجهات الاستشارية، سيكون بالإمكان توفير الكثير من التخصصات الاستشارية التي قد لا يكون لوجودها مبرر، خاصة أن جهات استشارية كثيرة تتم الاستعانة بها لم يكن لها تأثير ملموس في الواقع الاقتصادي ولم تقدم حلولاً شافية وشاملة للكثير من الأزمات التي عانت منها الحكومة في السنوات السابقة.

وتحدثت المصادر عن وضع استراتيجية واضحة المعالم للكثير من القضايا المزمنة التي تواجه الأداء الاقتصادي على رأسها تنويع مصادر الدخل، وتوفير الوظائف لخريجي الجامعات والمعاهد، والعمل على تسريع وتيرة الإنجاز للمشاريع التنموية التي يعول عليها كثيرا في تطوير الأداء.