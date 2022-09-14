المنفوحي: 187 ترخيصاً لمقار انتخابية و44 إعلاناً للمرشحين

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شددت البلدية على ضرورة إنجاح انتخابات مجلس الأمة التي ستجرى يوم الخميس 29 الشهر الحالي.

وكشف مدير عام البلدية أحمد المنفوحي خلال ترؤسه اجتماع اللجنة التنسيقية المشتركة أنها قامت بإصدار 187 ترخيصاً لمقار انتخابية و44 إعلاناً للمرشحين، فيما قامت الفرق الرقابية بإزالة 5 إعلانات غير مرخصة. ودعا الى الالتزام بتطبيق القانون على الجميع بما يضمن منع أي صورة من شأنها تشويه الانتخابات. وتمنى من أعضاء اللجنة الاستعداد ليوم الاقتراع من خلال تجهيز المدارس بالاحتياجات المطلوبة وتحديد الأماكن والمواقع الممنوع الاقتراب منها حسب قانون الانتخاب. وأكد المنفوحي السماح باستغلال قاعات الأفراح (الخيام) المرخصة بإقامة ندوات المرشحين وفقاً للنظم واللوائح.