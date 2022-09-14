«هيئة الأسواق»: مجلس المفوضين مستمر في ممارسة اختصاصاته

الأولى

أعلنت هيئة أسواق المال عن استمرار مجلس مفوضيها برئاسة د. أحمد الملحم في تسيير أعماله وممارسة اختصاصاته وواجباته.

وأوضحت في بيان لها أن تلك الصلاحيات والأعمال ستكون وفقاً لما قرره القانون، وذلك اعتباراً من تاريخ 8 سبتمبر الحالي وحتى تاريخ سريان مدة المجلس الجديد الذي سيصدر مرسوم تشكيله. وأضافت الهيئة إن ذلك يأتي في إطار حرصها على سلامة إجراءاتها وصحة قراراتها التزاماً بحوكمة أدائها وما يستلزمه ذلك من تحقيق مبدأ الشفافية وإعلاء سيادة القانون.

وأفادت بأنه بتاريخ 7/9/2022 اكتمل عطاء مجلس مفوضيها الحالي بمرور الأربع سنوات المحددة بموجب المرسومين الأميريين رقمي 235/2018، 219/2019 الصادرين بتشكيله على هدي المادة 10 من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.