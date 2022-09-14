رسالة خطيِّة من صاحب السمو إلى خادم الحرمين

وطن النهار

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الشقيقة بقصر السلام في مدينة جدة أمس سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق لسموه حيث سلم سموه رسالة خطية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح -حفظه الله ورعاه- إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله ورعاه- تتعلق بتعزيز العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين الشقيقين.

ونقل سمو رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء تحيات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح -حفظهم الله ورعاهم- إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظهما الله ورعاهم- وتمنياتهم للمملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق دوام التقدم والازدهار.

وأعرب سموه عقب اللقاء عن سعادته البالغة بهذه الزيارة التي تأتي امتدادا للروابط التاريخية وتعزيزا للعلاقات المتميزة والتشاور المستمر بين البلدين في مختلف القضايا التي تحقق مصالح الشعبين الشقيقين مشيدا بالسياسة المتزنة التي تنتهجها المملكة العربية السعودية الشقيقة وقيادتها الحكيمة والجهود التي تبذلها في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

حضر المقابلة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وصاحب السمو الأمير سلطان بن سعد آل سعود سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

كما حضر المقابلة عن الجانب الكويتي سفير الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ علي خالد الجابر الصباح ووكيل ديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد طلال الخالد الصباح ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء حمد بدر العامر.

وعقب اللقاء غادر سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق مدينة جدة بعد زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية الشقيقة. وأعرب سموه في تصريح قبيل المغادرة عن بالغ شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا على حسن الاستقبال وكرم الضيافة التي حظي بها والوفد المرافق.

وكان في مقدمة مودعي سموه في مطار الملك عبد العزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة مكة المكرمة وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد آل سعود وسفير الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ علي خالد الجابر الصباح وقنصل عام الكويت في مدينة جدة محمد سعود المطيري وأعضاء السفارة والقنصلية.

على صعيد آخر، بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة إلى د. ويليم ساموي روتو رئيس جمهورية كينيا الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية وادائه اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية كينيا الصديقة.

