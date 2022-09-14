شوقي: تبني الاختلافات الثقافية لتعزيز الروابط والتعاون

وطن النهار

افتتحت مجموعة المرأة الدولية موسمها الجديد للعام 2022-2023 بحضور مجلس إدارة وعضوات المجموعة وذلك في فندق كراون بلازا الثريا.

وفي بداية اللقاء طالبت ليلى بولص، منسقة العلاقات العامة، من الحضور الوقوف دقيقة صمت حدادا على رحيل الملكة اليزابيث الثانية ملكة بريطانيا.

ومن جانبها اعربت رئيس مجموعة المرأة الدولية حرم السفير المصري غادة شوقي في كلمتها عن سعادتها برئاسة المجموعة التي وصفتها بالنخبوية.

وقالت شوقي: أود أن أعبر عن خالص امتناني، لجميع الأعضاء آملة أن يحظى برنامج المجموعة بعام ممتاز، مستندة على الأعمال التي قامت بها رئيسة المجموعة السابقة حرم سفير ايطاليا.

وأضافت: لقد تعلمت الكثير من كريستينا ومنكم جميعاً، وآمل أن نواصل عملنا بالمستوى نفسه من التميز، معربة عن شكرها للشيخة هنوف البدر الرئيسة الفخرية لهذه المجموعة على دعمها اللامتناه.

وقالت: نحن نعيش في عالم نابض بالحياة ومتعدد الثقافات، وعلينا أن نتبنى الاختلافات الثقافية والوعي الثقافي وهذا لا يعني أن نكون خبراء في الثقافات الأخرى بل يتطلب الرغبة في أن نكون لدينا ذهن منفتح وطرح الأسئلة للحصول على مزيد من المعلومات وعلى تفاعلات ذات مغزى أكبر مع من حولنا موضحة أن بهذه الطريقة نبني احترامنا وتعاطفنا مع الآخرين ونحتفي باختلافاتنا وأوجه التشابه بيننا وهذا ما نفعله في هذه المجموعة المرموقة.

فهم الاختلاف

واكدت أن المحاولة النشطة لفهم الاختلافات الثقافية واحتضانها يمكن أن تفتح عالماً كاملاً من التجارب من خلال مواجهة معتقداتنا وقيمنا وتحيزاتنا الشخصية، مشيرة الى ان هذه الطريقة ستمكننا من التفكير في كيفية تأثير هذه الآراء على نهجنا في التعامل مع الاختلافات وهذا هو سبب تركيز المجموعة على مجموعة من النشاطات مثل الرحلات، والاجتماعات، ومهرجانات الطعام، والتحقق من الأماكن المشتركة، والسفر.

وطرحت شوقي سؤالا يتعلق بماهية الثقافة، مشيرة الى انها اللغة المشتركة للمجتمع، والأعياد التي يتم الاحتفال بها، والدين الذي يمارس تمثل الوصفات التي يتم صنعها، والأشياء المادية التي تنتقل عبر الأجيال، والطريقة التي نتواصل بها مع بعضنا البعض، لذلك، فإن تنمية مجتمع إيجابي ومتنوع ثقافياً يسمح لنا باحتضان التعددية الثقافية وإعادة تقييم المعتقدات القديمة.

وأضافت: من خلال تخطي ثقافات جديدة وفهمها، يصبح هذا درسا مهما متأصلا بعمق في أذهاننا، هو أن التعددية الثقافية تعني احترام الثقافات المختلفة والاعتراف بها وتقديرها، وهذا هو جوهر كل من هذه المنظمة والسلك الدبلوماسي الذي نحن جميعاً جزء منه، ما يعني تكريم بلداننا مع تعزيز الروابط الدولية التي تؤكد على السلام والوحدة والسعي لمعالجة عدم المساواة والاختلافات بطريقة هادفة.

وتابعت كلامها: نحن بحاجة إلى إيجاد طرق إبداعية لتحسين الاتصال في عالم مليء بالتحديات المتعلقة بجميع الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وحتى البيئية معربة عن فخرها برؤية مصر لاستضافة «COP27» في نوفمبر المقبل، آملة أن تقدم لجميع العضوات التوجيه والموارد لمساعدتهن على التغلب على التحديات الناتجة عن الاختلافات الثقافية، مثل الحواجز اللغوية.

