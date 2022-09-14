علي الخالد: التكامل الكويتي- السعودي كان ولا يزال مدرسة في العلاقات

وطن النهار

أكد سفير الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ علي الخالد ان زيارة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الى المملكة العربية السعودية هي امتداد للعلاقات الأخوية الراسخة والمتجذرة بين البلدين قيادة وشعبا. وقال السفير الخالد في تصريح لـ «كونا» بمناسبة الزيارة: إن اختيار سمو الشيخ أحمد للمملكة كأول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه تدل بشكل واضح على أهمية المملكة للكويت وانها امتداد استراتيجي وعمق خليجي وعربي واسلامي كما انها تثبت مدى متانة العلاقات الطيبة بين البلدين. وشدد الخالد على «ان الترابط والتكامل والتآزر بين البلدين كان ولا يزال مدرسة في العلاقات بين الدول أسسه قادة البلدين السابقين -رحمهم الله- ويستمر على نهجهم الحكيم صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وسمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وأخوانهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود».