الشحومي: قطعوا الأرحام وزرعوا الحقد والنميمة بين أبناء العمومة

وطن النهار

كشف مرشح الدائرة الأولى النائب السابق أحمد الشحومي أن هناك من يدعي أنني أزرع الشائعات حولي كي استفيد منها، وهذا لا ينطلي إلا على جاهل حيث إن المتبصر والواعي يعرف أنها اكاذيب وان مطلقها مأجور، والحسابات الوهمية الحاقدة تتحرك بدولة تويتر العميقة لتخرج الكلاب المسعورة تطلق الشائعات حتى تصبح كالجبل ولكنهم لايعلمون ولايدركون ان الله ينتصر للعباد، واني دعوت ربي كما يدعو الانبياء والصالحون اني مظلوم فانتصر.

وأضاف خلال افتتاح مقره الانتخابي ان مطلقي الاكاذيب لم تمنعهم لحاهم وامامتهم وتدينهم من ذلك ولا يملكون شرفا بالخصومة ولا تورعا عن الهجوم والاساءة الى الناس وتعريضهم للشائعات والطعن، ولكن الله غالب على أمره، واذا جاءكم أيها الاخوة فاسق بنبأ فعليكم التبين منه، علماً ان هذه الشائعات لم تزدني إلا قوة واصرارا، وهم لايستطيعون مواجهة المختلف معهم.

وأوضح ان القصة بدأت بعد نتائج الانتخابات الماضية حيث أرادوا ان زكون إمعة وتابعاً لأوامرهم، حيث انني لم انصاع لهم وأرضخ بتلقي الاوامر منهم وهل ترضون أن أكون تابعا لهم أم اكون رجلا لي قراري، والسؤال لكم انتم هل تختارون وترضون أن اكون إمعة، لافتاً الى ان النائب الذي لايملك الشجاعة لايمكن أن يبني بلدا والذي لايملك رأيا لايمكن أن يصلح الاحوال، وكل اجتهاد اجتهده كان في العلن وليس في السر.

وقال الشحومي إن الحق واضح حيث سعوا الى قطع الارحام والانساب وزرعوا الحقد والكراهية والنميمة بين ابناء العمومة باسم الموقف السياسي وقدموا المكر والخيانة على الحقيقة والوفاء وحاولوا أن يجعلونا بأقبح الصور والصفات وحولوا الأمور كأنها خيانة للأخلاق والاعراف، ولكن كل ما أرادوا شيئا كانت ارادة الله اكبر «ويمكرون ويمكر الله»، ولكن الذي نفسي بيده سأتصدى لهم حتى تقوم الساعة لأنهم كذابون، فأنا قضيتي بناء بلد واستقرار وتنمية. وتابع قائلاً يا اهل الكويت أنا اقف أمامكم كابن لكم وعضيد وسند، وانتم سندي بعد الله عزوجل واقول بكل شموخ وعزة للرعاع والشرذمة خبتم وخاب مسعاكم وان عدتم عدنا واغلبيتكم في السر ليس كما في العلانية، لافتاً الى أن أجداد وآباء هذا الوطن عاشقون له.

واضاف أن مجلس الأمة وجد لخدمة الناس وهناك لجنة للعرائض والشكاوى لتقديم كل صاحب مظلمة لأخذ حقه ومن يدعي هناك تجاوزات وتعديات وحينما نطالبه بكشف ما لديه من أدلة يقول سيكون دورنا بهذا الشأن داخل المجلس، لافتا إلى أن الاعلام لم يعد ينقل الصورة الصحيحة ومضلل حيث اصبح اعلام تندر على الناس وكشف عوراتهم لذلك اقول لهم اتقوا الله في البلد وعدم بث الاساءات التي تضر الكويت.

وأكد الشحومي انه خلال عضويتة لم يكسب دينارا واحدا وانه ولله الحمد غير محتاج إلا كلمة ونعم من الناس، لافتاً الى ان هناك من يتهم الناس وهو لديه فساد ومصالح مع بعض الجهات، وانه لايفرق بين أبناء الشعب الكويتي سواء سنة أو شيعة أو حضر وبدو وانه يفتح مكتبه امام الجميع ويستقبل جميع الاطياف. وأوضح انه لديه القدرة ان يكشف حقائق البعض ولكنه يدفع بالتي هي أحسن، مشيراً الى ان من السهل ان يتم قذف الناس ولكن من الصعب ان يستمر بالطعن والتلفيق الكاذب والشك بذمم الناس، والكويت بلد خير وهناك نماذج كثيرة مشرفة والكويت انجبت الكثير من الاخيار وستكون ولادة وليس كما يصورها البعض انها بلد فاسدين فكفى ظلماً للناس ورسم صورة يأس في البلد ولكن على الرغم من ذلك ستبقى الكويت بلد خير وعزة وكرامة وعليكم انتم ابناء الكويت ان تنهضوا بها فهي من مسؤوليتنا وعلينا زرع المحبة والتسامح وانا بالنسبة لي مسامح كل من طعن بي سواء من زبناء العمومة أو غيرهم.

