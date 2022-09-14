المويزري: سنتعاون مع الحكومة لنصل إلى مراحل متقدمة من التنمية

وطن النهار

قال مرشح الدائرة الرابعة النائب السابق شعيب المويزري إن المجلس الماضي انتهى والآن نحن على أعتاب انتخابات جديدة ولذلك يجب على الشعب أن يختار الأصلح وعدم التصويت للحرامي اللي ما يخاف الله مهما كان قريبا منك.

وأضاف المويزري خلال افتتاح مقره الانتخابي نريد أن ندخل في أول يوم عمل لمجلس الأمة القادم من دون صراعات على الرئاسة، ولذلك قررت أن أعطي صوتي لأحمد السعدون، وأي نائب يحاول خلق فتنة فأنا أتعهد لكم شخصيا بأن أذكر اسمه في أول جلسة.

وأكد المويزري أن مجلس الأمة ليس رزقا إلا للذي يبحث عن الحرام، وليس وجاهة إلا لمن يبحث عن الوجاهة، وأنا لا أقبل الحرام ولا أبحث عن الوجاهة.

ووجّه المويزري رسالة إلى سمو الشيخ أحمد النواف قائلاً: ان الشعب الكويتي طيب، ومستبشر خير في خطواتكم، والمواطنون متفائلون وأنا واحد منهم متفائل بعد القرارات التي أصدرتها.

