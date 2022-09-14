وثيقة عمالية لتعديل سلم الرواتب

وطن النهار

أعلن نائب رئيس الاتحاد الوطني للموظفين د. خالد حسين البراك أن مجلس إدارة الاتحاد قد عقد اجتماعا تم خلاله مناقشة العديد من القضايا التي تهم موظفي الدولة، وعلى رأسها تعديل سلم الرواتب. وأوضح د. البراك أن مجلس إدارة الاتحاد وانطلاقا من قول الله تعالى «وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا» وعملا بالمادة السابعة من الباب الثاني من دستور دولة الكويت (العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين)، والمادة 29 التي نصت على «الناس سواسية في الكرامة الانسانية ومتساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين» انطلاقا من كل هذا فقد ارتأى الاتحاد تدشين هذه الوثيقة لتحقيق العدل والمواساة بين جميع الموظفين كل حسب درجته العلمية وليس حسب الجهة التي يعمل بها. وكشف د. البراك عن أن مجلس الإدارة قد اعتمد وثيقة عمالية بمثابة «ميثاق وعهد» يتم التنسيق بشأنها مع مرشحي مجلس الأمة في الدوائر الخمس، يتعهد فيها الموقعون على أنهم في حال وصولهم لمجلس الأمة تبني ما جاء في هذه الوثيقة والعمل على إنصاف الموظفين وتحقيق العدل والمساواة بينهم.