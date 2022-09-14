الجمهور: دخلنا مرحلة انتقالية من الفساد إلى الإصلاح

وطن النهار

قال مرشح الدائرة الرابعة النائب السابق فايز الجمهور: إن الشعب الكويتي حملنا أمانة ثقيلة في المجلس السابق ونسأل الله أننا قد قمنا بها على أكمل وجه. وأضاف الجمهور خلال افتتاح مقره الانتخابي: إننا الآن في مرحلة انتقالية من حقبة الفساد إلى مرحلة الاصلاح لأني على يقين أن الفاسدين لن يهدأ لهم بال ولن يرضوا أن تستقر الدولة ويطبق القانون وأن ترسخ العدالة. وأكد الجمهور أن الكرة الآن في ملعب الشعب وكما قال سمو ولي العهد احسنوا الاختيار، والشعب الكويتي واع وسيختار أغلبية نيابية إصلاحية في المجلس القادم. واعتبر الجمهور أن وثيقة القيم هي مرتكز وأساس في ديننا وليست أمراً مستحدثاً، وتم التوقيع عليها لأننا مؤمنون بها ومتمسكون بشريعتنا وقيمنا وعاداتنا وتقاليدنا.