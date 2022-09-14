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وطن النهار

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مرشحان يتنازلان عن خوض انتخابات مجلس «أمة 2022»


تقدم مرشحان إلى إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية أمس الثلاثاء بطلب التنازل عن خوض انتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي الـ17 (أمة 2022) المقرر عقدها في الـ29 من سبتمبر الحالي. وتنازل عن خوض الانتخابات في الدائرة الأولى المرشح محمد عيسى حسن وفي الدائرة الثالثة المرشح ماجد علي الشمري ليكون إجمالي عدد المتنازلين 13 مرشحا منذ فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة يوم الاثنين الموافق 29 أغسطس الماضي. ووفقا لقانون الانتخاب فإن باب التنازل سيبقى مفتوحا أمام المرشحين حتى 22 سبتمبر الحالي «قبل موعد الانتخاب بسبعة أيام على الأقل».


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