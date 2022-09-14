187 ترخيصاً لمقار انتخابية.. و44 إعلاناً للمرشحين

وطن النهار

شدد مدير عام البلدية ورئيس اللجنة المشتركة بين وزارة الداخلية والبلدية والخاصة بالاشراف على تنفيذ الاحكام الواردة في قانون انتخابات اعضاء مجلس الامة م. احمد المنفوحي على ضرورة انجاح العرس الديموقراطي الخاص بانتخابات اعضاء مجلس الامة الذي سيجري يوم الخميس 29 الشهر الحالي.

وكشف المنفوحي خلال ترؤسه اجتماع اللجنة التنسيقية المشتركة بين وزارة الداخلية والبلدية بحضور المنسق العام من «الداخلية» اللواء جمال الصايغ والقادة الأمنيين للدوائر الانتخابية الخمس وقياديي البلدية انها قامت باصدار 187 ترخيصا لمقار انتخابية و44 اعلانا للمرشحين فيما قامت الفرق الرقابية بازالة 5 اعلانات غير مرخصة. وأوضح انه تم تجهيز البرامج للتراخيص الخاصة بالمقار والاعلانات الانتخابية وفرز الموظفين للمواقع المحددة بمراكز الاقتراع للانتخابات النيابية من اجل تنفيذ اللوائح والنظم المتبعة، داعيا الى الالتزام في تطبيق القانون على الجميع بما يضمن منع اي صوره من شأنها تشويه انتخابات مجلس الأمه. وتمنى من اعضاء اللجنة التنسيقية الاستعداد ليوم الاقتراع من خلال تجهيز المدارس بالاحتياجات المطلوبة وتحديد الأماكن والمواقع الممنوع الاقتراب منها حسب قانون الانتخاب.

وأكد المنفوحي السماح باستغلال قاعات الافراح «الخيام» المرخصة باقامة ندوات المرشحين فيها وفقا للنظم واللوائح المعمولة بها.

