«نزاهة»: المزايدات والادعاءات للتكسب الانتخابي مرفوضة

وطن النهار

بمناسبة انطلاق الحملات الانتخابية للمرشحين لعضوية مجلس الامة 2022، وفي اطار ما تتابعه من اخبار وتصريحات ولقاءات تلفزيونية لبعض المرشحين للانتخابات البرلمانية القادمة يتداولون فيها ما يصفونه بوقائع فساد واعتداء على المال العام وحيازتهم مستندات واوراقاً تؤيد ما يدعونه، دعت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» وسائل الاعلام الى الطلب من المرشحين المُلتقى بهم الافصاح عما اذا كانوا قد تقدموا بما لديهم من وقائع ومستندات للجهات الأمنية والرقابية ومنها نزاهة من عدمه، حتى لا يكون ما يدلون به مجرد اقوال مرسلة، وحتى لا يتحول الحدث الانتخابي الديموقراطي لساحة مزايدات وادعاءات لمجرد التكسب الانتخابي. وأهابت «نزاهة» بجميع المواطنين، خاصة المترشحين لانتخابات مجلس الأمة المبادرة بابلاغ الجهات الأمنية والرقابية المختصة بما لديهم من وثائق ومستندات لاعمال شؤونها واتخاذ اجراءاتها حيالها، بياناً للحقيقة ونفاذاً للقانون على الجميع.

