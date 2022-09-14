«التربية»: حريصون على تقديم كل ما تحتاجه المدارس من خدمات

وطن النهار

أكدت وزارة التربية أمس الثلاثاء حرصها على استقرار منظومة العمل في جميع القطاعات والمناطق التعليمية وتقديم كل ما يحتاجه قطاع التعليم العام والمدارس من خدمات.

وقالت الوكيلة المساعدة للشؤون الإدارية والتطوير الإداري في الوزارة رجاء بوعركي في بيان صحافي إن «التربية» اتخذت إجراءات استثنائية بالتعاون ما بين القطاعات والإدارات المعنية بسبب تعثر بعض شركات النظافة وعدم قدرتها على الالتزام ببنود العقود المبرمة معها.

ولفتت إلى انه تم تسكين الأعداد من مساعدي منفذي الخدمة (إناث وذكور - غير كويتيين) المعينين حديثا على قوة إدارة الخدمات العامة ومن ثم إعادة توزيعهم عن طريق الندب على المناطق التعليمية التي تعاني من النقص في أعداد العمالة وذلك وفق الحاجة الفعلية.

وبينت أن الوزارة لجأت إلى خيار تعيين عمال نظافة على إدارة الخدمات العامة والعمل على إنجاز إجراءاتهم في أسرع وقت وتسليمهم مباشرة العمل للاستفادة منهم في عمليات التنظيف والاستعداد الجيد للعام الدراسي الجديد (2022-2023) إذ تم الانتهاء من توزيع 940 منفذ خدمة على المدارس بمختلف المناطق التعليمية. وأوضحت بوعركي أن الوزارة ممثلة بالقطاع الاداري ستتخذ جميع الإجراءات الجادة والحاسمة مع الشركات التي لا تلتزم ببنود العقد ولن تتهاون في تطبيق الشروط التعاقدية.

