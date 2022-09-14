انطلاق دورة المعلمين الجدد

وطن النهار

اعلن مدير عام منطقة حولي التعليمية وليد بن غيث، انطلاق الدورات التدريبية للمعلمين الجدد للعام الدراسي 2022/2023 والتي تمتد الى سبعة ايام، شاملة يومين للجانب الاداري وخمسة ايام للجانب الفني للتركيزعلى المنهج الدراسي والتنمية المهنية الخاصة لكل مجال دراسي تحت اشراف التواجيه الفنية في المنطقة التعليمية.

وقال بن غيث خلال القائه للمحاضرة التعريفية في الدورة التدريبية التي نظمتها منطقة حولي التعليمية صباح امس للمعلمين الجدد على مسرح مدرسة ام القرى الابتدائية بنات، قال ان الدورة التدريبية شملت حضور 180 معلما ومعلمة، لتعريفهم بأهم حقوقهم وواجباتهم في بداية مسيرتهم المهنية بالاضافة الى اطلاعهم على الجوانب الفنية الادارية والفنية، متمنيا لهم التوفيق والنجاح وتحقيق انجازات تربوية متقدمة.

من جانبها، اكدت مدير الشؤون التعليمية في منطقة حولي التعليمية ندى المطيري على اهمية دور المعلم ومكانته الكبيرة في المجتمع لصنع جيل واعد ومتمسك بالقيم الاسلامية وقادر على النهوض بوطنه.

