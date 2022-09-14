دمج الجهات الاستشارية للحكومة تحت مظلة واحدة

مال وأعمال

كشفت مصادر لـ «النهار»، عن أنه وعلى غرار توحيد الجهات الرقابية، هناك توجه حكومي بتقليص الادارات والجهات الاستشارية، عبر دمجها تحت مظلة واحدة، لضمان وقف الهدر وتحسين الاستفادة من الدراسات والنصائح.

وبينت ان هناك تدارسا للدمج بهدف أن تكون هناك جهة واحدة مسؤولة بشكل مباشر عن تقديم الاستشارات المختلفة، بدلاً من تقديمها بشكل منفرد من كل جهة.

وأشارت المصادر إلى أن من شأن توحيد الاستشارات، منع الهدر في المال العام، موضحة أن دراسات واستشارات استغرقت سنوات طويلة ولم تجد طريقها للتنفيذ على أرض الواقع وقامت بها جهات استشارية خارجية.

وأوضحت، أن هناك مستشاريين محليين في مختلف التخصصات يمكن الاعتماد عليهم باعتبارهم كوادر وطنية قادرة على طرح الحلول المناسبة في القضايا التي ستتم إحالتها للجهة المختصة المرتقبة.

وتابعت أن من شأن تواجد مستشارين من الجهات الحكومية المختلفة في جهة واحدة : الإسراع في تقديم الاستشارات من جهة، وتوفير النفقات من جهة أخرى، دون الاستعانة بجهات خارجية تكبد المال العام أموالاً طائلة دون جدوى حقيقية، فبعض الحلول المطروحة من جهات استشارية خارجية غير قابلة للتنفيذ ولا تمت للواقع بصلة.

وأشارت إلى أن الاستشارات المقدمة من تلك الجهة المرتقب قيامها، ستكون واقعية وتستند إلى بيانات واحصائيات موثقة من الجهات المختلفة، وستحمل رؤية قابلة للتنفيذ خلال فترة زمنية محددة.

وبجانب توحيد الجهات الاستشارية، سيكون بالإمكان توفير الكثير من التخصصات الاستشارية التي قد لا يكون لوجودها مبرر، خاصة وأن جهات استشارية كثيرة تتم الاستعانة بها لم تسمن ولم تغن من جوع ولم يكن لها تأثير ملموس في الواقع الاقتصادي ولم تقدم حلولاً شافية وشاملة للكثير من الأزمات التي تعاني منها الحكومة في السنوات السابقة.

وتحدثت المصادر عن وضع استراتيجية واضحة المعالم للكثير من القضايا المزمنة التي تواجه الأداء الاقتصادي على رأسها تنويع مصادر الدخل، وتوفير الوظائف لخريجي الجامعات والمعاهد، والعمل على تسريع وتيرة الإنجاز للمشاريع التنموية والتي يعول عليها كثيرا في تطوير الأداء.

