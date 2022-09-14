مساهمو «تويتر» يصوتون لبيع الشركة لإيلون ماسك

مال وأعمال

صوّت معظم مساهمي «تويتر» بالموافقة على بيع شركة التواصل الاجتماعي الشهيرة بمبلغ 44 مليار دولار إلى إيلون ماسك، حسبما نقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة.الموعد النهائي لتصويت المساهمين على الصفقة هو امس الثلاثاء، لكن المصادر ذكرت أن عدداً كافياً من المستثمرين صوتوا بالموافقة على الصفقة مساء أول من أمس الإثنين.

كان ماسك أغنى رجل في العالم قد أبلغ «تويتر» أنه لن يمضي قدماً في عملية الاستحواذ، بحجة أنه تعرض للتضليل بشأن حسابات البريد العشوائي على المنصة ولم يُخطر بتسوية مالية توصلت إليها الشركة مع أحد كبار مسؤوليها التنفيذيين. ومن المقرر أن يخوض الجانبان معركتهما في المحكمة الشهر المقبل.

