«كيو ايت» فازت بعقد تقديم الخدمات الفنية لـ «كافكو» في مطار الكويت

مال وأعمال

لندن - «كونا»: أعلنت شركة البترول الكويتية العالمية التابعة لمؤسسة البترول فوز ذراعها التسويقية لوقود الطائرات (كيو ايت للطيران) بعقد لتقديم الخدمات الفنية لشركة وقود الطائرات الكويتية (كافكو) في مطار الكويت الدولي.

وأكدت الشركة في تصريح لـ (كونا) ان العقد تم توقيعه في العاصمة البريطانية لندن من قبل المدير العام لشركة (كيو ايت للطيران) ناصر بن بطين والمدير العام لشركة (كافكو) مشعل التنيب. واعتبرت ان هذه الصفقة ترسل رسالة مفادها رغبة الجانبين في تعزيز التعاون بينهما حيث توفر الاتفاقية لشركة (كافكو) مجموعة من الخدمات الفنية من (كيو ايت للطيران) بما في ذلك مراقبة عملية إعادة التزود بالوقود في مطار الكويت الدولي وتوفير الوثائق الفنية والتدريب والاستشارات الهندسية.

وأضافت ان هذا التعاون يظهر التركيز الاستراتيجي لمؤسسة البترول الكويتية على التكامل القائم والترابط بين الشركات التابعة لها ويظهر ايضا نجاح جهودها في تحسين أدائها.

وفي هذا الصدد قال الرئيس التنفيذي بالوكالة لشركة البترول الكويتية العالمية وليد آل بن علي في تصريح لـ(كونا): ان «هناك ثروة من الخبرات تزخر بها مجموعة البترول الكويتية كما توجد قيمة هائلة في تبادل المعرفة والخبرة بيننا».

وأعرب آل بن علي عن تهانيه لشركتي (كافكو) و(كيو ايت للطيران) بتوصلهما لهذه الاتفاقية التي تنطوي على فوائد كثيرة للطرفين مشيرا الى تطلعه إلى مزيد من التكامل مع الشركة الأم والشركات التابعة لها حتى يتم دمج سلسلة التوريد بشكل أكبر ودعم نمو الاعمال العالمية.

ومن جانبه عبر ناصر بن بطين في ل (كونا) عن سعادته بالعمل والشراكة مع (كافكو)، مؤكدا انه من خلال علاقة العمل الوثيقة بين الشركتين ستظهر المزيد من الفرص في المستقبل للتعاون المتبادل ولاسيما بالنظر إلى سجل (كيو ايت للطيران) الحافل بالخبرة الفنية في أسواق وقود الطائرات العالمية.

