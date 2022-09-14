العراق سينقب عن النفط في مياهه الإقليمية بالخليج

مال وأعمال

قال وزير النفط العراقي احسان عبد الجبار: إن وزارة النفط العراقية تعتزم تنفيذ اول عملية تنقيب عن النفط في المياه الإقليمية لبلاده في الخليج العربي.

ونقلت وزارة النفط العراقية في بيان صحافي عن الوزير قوله: ان الوزارة ستبرم قريبا اتفاقا مع (شركة سينوك الصينية) للتنقيب عن النفط في المياه الاقليمية لبلاده في الخليج العربي. واضاف عبدالجبار ان الوزارة توصلت بعد سنوات من العمل إلى صيغة عقد لدراسة مشتركة مع الشركة الصينية في عام 2019 تهدف إلى تحديد نقاط ومواقع الاستكشاف البري والبحري.

واوضح ان أعمال المسح الزلزالي المقررة في الرقعة البحرية تعد أول تجربة ونشاط فعلي في المياه الاقليمية بالخليج العربي بجزأيها البري والبحري.

