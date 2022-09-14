«لوفتهانزا»: زمن التذاكر الرخيصة لن يعود أبداً

مال وأعمال

قال الرئيس التنفيذي لشركة «لوفتهانزا»، كارستن سبور: إن أسعار رحلات الطيران لن تعود أبدًا إلى مستويات ما قبل ظهور وباء كورونا، متوقعًا استقرار الأسعار أو زيادتها في المستقبل. وذكر سبور، في حفل أقيم في برلين: «بيع تذاكر الطيران بأقل من 20 يورو كان أمراً غير مسؤول ومنخفضاً للغاية، الصناعة تحتاج إلى زيادة الأسعار لتمويل استثمارات أكبر ولدعم المرونة في مواجهة صدمات مثل جائحة كورونا»، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز». لكن سبور أشار إلى أنه في حال وقوع الركود الاقتصادي في ألمانيا في هذه المرحلة، فإن طلب المستهلكين قد يتضرر. وتعافى الطلب على رحلات الطيران حول العالم أخيراً من تداعيات كورونا، لكن الشركات تعاني من ارتفاع تكاليف الوقود وارتفاع الأجور مع نقص العمالة.