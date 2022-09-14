المرزوق: «بيتك» يعيد إعمار المواقع المحترقة في المباركية تقديراً لأهميتها التاريخية

مال وأعمال

قال رئيس مجلس ادارة بيت التمويل الكويتي «بيتك» حمد عبدالمحسن المرزوق بأن» بيتك» قد تشرف بالقرار الكريم من مجلس الوزراء الكويتى بالموافقة على مبادرته لاعادة اعمار الاجزاء المحترقة بسوق المباركية، مقدما الشكر الجزيل الى صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح - حفظه الله ورعاه- وسمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح - حفظه الله ورعاه- وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الاحمد الصباح، على دعمهم لمبادرة «بيتك» المذكورة والتي تأتي في اطار التزام البنك بمسؤولياته المجتمعية تجاه الكويت.

واكد المرزوق ان «بيتك» سيبذل كل الجهود الممكنة لاعادة اعمار سوق المباركية بما يرسخ الشكل التراثي والقيمة الاثرية والتاريخية لهذا المعلم المهم، مشددا على انه سيتم تسخير كافة الامكانات التي ستظهر هذا المشروع بالشكل الذي يليق بالكويت ومكانتها وحضارتها وتراثها العريق.

ونوه المرزوق بالدور الايجابى للوزيرة د. رنا الفارس وبلدية الكويت واللجنة الــوزاريــة المـشـرفـة عـلـى مـتـابـعـة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ طـلال الخالد، في الموافقة على مبادرة «بيتك» لاعـادة إعمار المواقع المتضررة بحادثة الحريق في سوق المباركية.

