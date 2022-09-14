عمومية «القرين» أقرت مشروع الاندماج بالضم مع «مشاريع الكويت»

مال وأعمال

أعلنت شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية (القرين) عن موافقة الجمعية العامة غير العادية في اجتماعها، الذي انعقد امس الثلاثاء، على مشروع الاندماج عن طريق الضم مع شركة مشاريع الكويت، بحيث تكون شركة القرين هي الشركة المندمجة، وشركة مشاريع الكويت هي الشركة الدامجة.

ويأتي ذلك على خلفية اتفاق كل من الشركتين خلال شهر يونيو الماضي على معدل مبادلة بواقع 2.24 سهم من أسهم شركة المشاريع مقابل كل سهم من شركة القرين، وذلك من بعد اخذ موافقة كل من هيئة أسواق المال وجهاز حماية المنافسة بحسب الإجراءات واللوائح المنظمة، علما بأن استكمال اجراءات مشروع الاندماج متوقع الانتهاء منها قبل نهاية العام الحالي.

وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة شركة القرين سعدون عبدالله علي: «لطالما حرص مجلس إدارة شركة القرين من خلال خططه التوسعية التي اتخذها في السنوات الماضية على تنويع وتعزيز عوامل أداء المجموعة بما يخدم صالح المساهمين، وهو بالتحديد ما نسعى لتحقيقه عبر هذه الخطوة التي ستسهم في خلق أحد أكبر الكيانات الاستثمارية القابضة والمدرجة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما أود ان اتخذ هذه الفرصة للتوجه بالشكر إلى كل من هيئة أسواق المال، وجهاز حماية المنافسة، ووزارة التجارة والصناعة، وشركة بورصة الكويت، واخواني أعضاء مجلس الإدارة وفريق العمل المسؤول على جهودهم المبذولة لتحقيق هذا الإنجاز بشكل يحفظ حقوق أصحاب المصالح».

ومن جهته، أضاف نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي الشيخ صباح محمد عبدالعزيز الصباح:

«تحظى كل من الشركتين محل الاندماج بمجموعة متنوعة ومتميزة من الاستثمارات في شتى القطاعات المختلفة، وهو ما سيسهم بشكل كبير في تعزيز أداء الكيان الجديد، ويمنحه المرونة اللازمة للتصدي لمختلف المتغيرات والتحديات الاقتصادية والعالمية التي قد تواجه الشركة مستقبلا».

