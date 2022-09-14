بنهاية 2021 تمثل أعلى نسبة على الإطلاق 732.4 مليون دينار مساهمات البنوك في المسؤولية المجتمعية

مال وأعمال

قرر مجلس الوزراء الموافقة على طلب بلدية الكويت بشأن قبول التبرع المقدم من بيت التمويل الكويتي لإعادة إعمار المواقع المتضررة من حادثة الحريق في سوق المباركية.

وفي هذا الصدد قال اتحاد المصارف «إن إجمالي المبالغ المدفوعة من البنوك الكويتية في مجال المسؤولية المجتمعية بنهاية عام 2021 بلغ 732,432,905 دينار من إجمالي المبالغ المدفوعة في مجال المسؤولية المجتمعية وهى أعلى نسبة مساهمات تقدمها البنوك الكويتية في المجالات المختلفة للمسؤولية المجتمعية».

وبيّن أن البنوك الكويتية وبنك الكويت المركزي ساهمت بمبلغ وقدره 2,450,000 لعام 2022/2023، بهدف تنمية وتطوير العمالة الوطنية في القطاع المصرفي من خلال معهد الدراسات المصرفية.

وأطلق المركزي مبادرة كفاءة بتمويل من البنوك الكويتية وبإدارة معهد الدراسات المصرفية لتدريب العمالة الوطنية لإعدادها لتولي الوظائف في جميع المستويات الإدارية من خلال حزمة متكاملة من البرامج التدريبية والبعثات بالتعاون مع أرقى المؤسسات العلمية والأكاديمية على مستوى العالم.

