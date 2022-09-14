«وربة» يرعى أول بطولة «بادل للأطفال» في الكويت

مال وأعمال

يرعى بنك وربة البطولة الأولى للبادل فئة الأطفال في الكويت وذلك بالتعاون مع «RUN» وهي شركة تنظيم فعاليات رياضية التي ستقام يومي الجمعة والسبت المقبلين الموافق 16 و17 سبتمبر الحالي، وستخصص هذه البطولة لفئتين تشتمل على فئة للأولاد وفئة للبنات، حيث يشارك أكثر من 48 فريق لفئة الأولاد، و25 فريق لفئة البنات وستقام فعاليات البطولة في نادي مشرف «Padel in».

ومن جانبه قال أيمن المطيري – مدير قطاع التسويق والاتصال المؤسسي: «إن هذه الرعاية تأتي إيماناً من بنك وربة ومسؤوليته الاجتماعية نحو تنظيم الفعاليات والألعاب الرياضية الخاصة لفئة الشباب وصغار السن، لا سيما وأن لعبة البادل أخذت زخماً رياضياً كبيراً في الآونة الأخيرة، وهي من الألعاب ذات الحركة الصحية المفيدة والتي تسهم ببناء جسم رياضي متوازن».

وأضاف المطيري: «تعتبر هذه البطولة الأولى والفريدة من نوعها في دولة الكويت لفئة الأطفال وبمشاركة عدد كبير من الفرق الخاصة للأولاد والبنات»، مضيفاً: «سيواصل البنك دعمه لكل الأنشطة الرياضية المفيدة مع الموسم الجديد لا سيما بعد انتهاء فصل الصيف وعودة المدارس».

يذكر بأن هذه الرعاية ليست الأولى لبنك وربة هذا العام، فقد رعى البنك عدة بطولات جامعية للبادل، بالإضافة لألعاب رياضية أخرى.

