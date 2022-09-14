السلمان: مناقصة «تنفيذ وتطوير الزراعات التجميلية» مخالفة للقانون

مال وأعمال

ناشد رئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية المهندس بدر السلمان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، بالتدخل لإيقاف مخالفات بعض الوزارات والهيئات والأجهزة الحكومية لأنظمة وقوانين ولوائح مزاولة المهن الهندسية والمناقصات المركزية، لافتا الى آخرها «الصريحة» والتي وقعت بها الهيئة العامة للزراعة بخصوص مناقصتها لتنفيذ وتطوير وصيانة الزراعات التجميلية والري في منطقة صباح الأحمد ومدينة الخيران السكنية والطرق المحاذية لها.

وأضاف السلمان في تصريح صحافي أننا نشد على يد سمو رئيس الوزراء في نهجه الجديد الذي يحظى بإشادة شعبية منقطعة النظير ويدعمون هذا العمل الجاد، مضيفا أنه ومن هذا المنطلق وتعزيزا لدور مؤسسات المجتمع المدني في دعم هذا التوجه فإننا نأمل إيقاف مناقصة «تنفيذ وتطوير وصيانة الزراعات التجميلية والري في منطقة صباح الأحمد ومدينة الخيران السكنية والطرق المحاذية لها» والتي دعت الهيئة المقاولين فيها لتقديم عروضهم، موضحا أن مناشدتنا لايقاف هذه المناقصة ترتكز على وجود مخالفة صريحة للائحة مزاولة المهن التي تحمي المال العام وتشجع القطاع الخاص على المشاركة في التنمية في الكويت.

وأشار رئيس الاتحاد، إلى أنه ضمن الشروط المعلنة في هذه المناقصة تضمن البند رقم 15 «على المقاول التعاقد مع مكتب استشاري عالمي لديه خبرة سابقة لأعمال تصميم واشراف مشابهة لأعمال العقد وكذلك اجواء مناخية وطبيعية مشابهة لأجواء الكويت»، وهذا البند يخالف لائحة مزاولة المهن الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم 123 لسنة 2021 بتاريخ 11/7/2021 الصادر بناء على قرار المجلس البلدي رقم ( م ب/م م 4/ 190/15/2021 د 3) بتاريخ 1/3/2021 بشأن الموافقة على لائحة مزاولة المهن للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

وأكد السلمان، أن هذه القرارات المصادق عليها وزير الدولة لشؤون البلدية ممثلا عن مجلس الوزراء فهي ملزمة لجميع الجهات في الدولة ويجب عدم مخالفتها، لافتا إلى أن المادة 14 من اللائحة المعتمدة وفق هذين القرارين تنص على «مع عدم الإخلال بأي شروط تتطلبها أي قوانين أخرى لا يجوز للمكاتب الهندسية أو الدور الاستشارية الاجنبية مزاولة مهنة الأعمال الهندسية الاستشارية داخل دولة الكويت إلا بعد توقيع اتفاقية تعاون مع أحد المكاتب الهندسية أو الدور الاستشارية المحلية المرخصة وفقاً للأحكام والقوانين واللوائح المعمول بها داخل دولة الكويت»، لذا فإن طرح هذه المناقصة ودعوة الهيئة العامة للزراعة المقاولين الى توفير مستشار هندسي عالمي يعمل تحت مظلة المقاول يخالف أنظمة وقرارات مزاولة المهن الهندسية في البلاد.

وزاد السلمان قائلا: إن عدم وجود مكتب هندسي أو دار استشارية كويتية كشريك بالاتفاقية الاستشارية العالمية يخالف أيضا قرارات جهاز المناقصات المركزي وتوجهات خطة التنمية 2035 والتي من أحد أهدافها تشجيع القطاع الخاص المحلي لقيادة التنمية، موضحا أن الطرح على المكاتب الهندسية والدور الاستشارية المحلية سيوفر في ميزانية الدولة بالإضافة إلى تدريب وتأهيل المهندسين والجهاز الفني المساند من الكويتيين حيث انه يوفر فرص عمل ويشجع على انتقال العمالة الكويتية للعمل في القطاع الخاص ما يخفف العبء عن كاهل الدولة.

وأعرب السلمان، عن أمل الاتحاد في المسارعة إلى التوجيه لايقاف هذه المناقصة والعودة إلى القرارات ولوائح أنظمة مزاولة المهن الاستشارية الهندسية والمناقصات المركزية حفاظاً على المال العام وتشجيع القطاع المهني الهندسي الخاص للمساهمة في تنفيذ خطط التنمية التي تنشدها الكويت في عهدها الجديد، مضيفا أننا نناشد سمو رئيس مجلس الوزراء أيضا بإصدار التعليمات إلى جميع مؤسسات الدولة بعدم طرح مشاريع دون وجود مكاتب هندسية ودور استشارية كويتية مؤهلة ومرخصة من لجنة المزاولة حفاظا لحقوق الدولة والمجتمع وتعزيزا لدور القطاع الخاص في التنمية ولمنع تداخل الاختصاصات بين العمل الاستشاري الهندسي والمقاولات.

