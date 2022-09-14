«السياحة السعودية» زارت الكويت في ثانية جولاتها الترويجية

مال وأعمال

قام وفد من الهيئة السعودية للسياحة بزيارة إلى الكويت ثانية محطات جولته الترويجية للوجهات السياحية في المملكة التقى خلالها عدداً من المعنيين بصناعة السياحة والسفر لبحث فرص التعاون والعمل المشترك.

وقال الرئيس التنفيذي عضو مجلس إدارة الهيئة فهد حميد الدين في بيان صحافي على هامش الاجتماعات المصاحبة للجولة إن الوفد التقى أكثر من 180 شريكا لمناقشة فرص التعاون والعمل المشترك واستعرض الإمكانات التي تقدمها السعودية في صناعة السياحة.

وكشف حميد الدين عن إطلاق شراكة استراتيجية بعيدة المدى بين الجهات الرائدة في الصناعة بالكويت والمملكة، مبينا أنها «تفتح آفاقا استثمارية جديدة لشركات السياحة الكويتية».

وأوضح أن الجولة التي انطلقت من مملكة البحرين تستهدف الترويج للوجهات السياحية وجذب السياح من المنطقة والأسواق الإقليمية ودعم القطاع السياحي من خلال إبراز الفرص وبناء الشراكات وعقد اتفاقيات التعاون.

ولفت إلى أن الهيئة السعودية للسياحة تسعى لاستقطاب شرائح أكبر من الزوار بعد السماح للمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي بإصدار التأشيرات الإلكترونية.

من جهته، قال مدير تطوير الأعمال في شركة (أي تي ال) للسياحة والسفر مناور الشمري في تصريح صحافي إنه تم توقيع اتفاقية مع الهيئة السعودية للسياحة لمنحهم وكلاء معتمدين للسياحة والسفر في الكويت.

وأضاف الشمري أن هذه الاتفاقية تسهم في تعريف العملاء بالسياحة في السعودية، مبينا أن الشركة ستوفر قريبا تذاكر لحضور فعاليات السياحة في السعودية. وتضم زيارات الجولة دولة قطر أمس الثلاثاء ودبي في الـ15 من سبتمبر الجاري والعاصمة العمانية مسقط في الـ18 من الشهر نفسه.

