«ضمان»: فرح الشيخ مديراً لإدارة سلسلة التوريد

مال وأعمال

أعلنت شركة مستشفيات الضمان الصحي (ضمان) عن تعيين فرح الشيخ مديراً لإدارة سلسلة التوريد، مشيرةً إلى أن تعيينها يأتي ضمن استراتيجية الشركة، التي تهدف إلى تعزيز قياداتها التي تسهم في نمو وازدهار وتطوير أعمال الشركة خلال المرحلة المقبلة، وفي إطار استكمال تشغيل منظومة ضمان خلال الأشهر القادمة. ولفتت شركة ضمان إلى أن تعيين الشيخ يعكس مبادرات الشركة ورؤيتها الثاقبة في تدعيم مواردها البشرية بالكفاءات، وفي مقدمتهم المراكز القيادية.

وأوضحت الشركة أن استقطاب القيادات الناجحة من الإستراتيجيات الرئيسة التي تنتهجها حيث تعتبر الشيخ حاصلة على شهادات ماجستير في التجارة والتمويل. وتتمتع بخبرة أكثر من 13 عاماً في مجال المشتريات وسلاسل التوريد في النطاقين المحلي والإقليمي في كبرى الشركات الدولية والمحلية.

وتمتلك مهارات كبيرة في إدارة عمليات التفاوض والتخطيط الاستراتيجي، وقالت فرح الشيخ «يسعدني الانضمام إلى شركة مستشفيات الضمان الصحي (ضمان) في هذه الفترة المهمة حيث نركز على استكمال الاستعدادات لافتتاح مستشفيات الضمان.

وسيكون لإدارة سلسلة التوريد دور مهم وأساسي في تأهيل الشركات والتعاقد معها على الخدمات والمعدات اللازمة لتشغيل المستشفيات. ونحن الآن في طور الانتهاء من التعاقد مع عدد من الشركات الكبرى لتوفير المستلزمات الطبية من أدوية ومستهلكات وأجهزة أشعة وعقود خدمات الدعم من خدمات النظافة والتغذية وسكن ومواصلات الطاقم التمريضي، إضافة إلى أحدث معدات المختبرات والأجهزة الطبية وغيرها».

ومن المقرر أن تفتتح ضمان مستشفى الجهراء والأحمدي في نهاية العام الحالي حيث ستتولى تقديم خدمات التأمين الصحي لما يتجاوز 1,8 مليون مستفيد من الوافدين العاملين في القطاع الخاص وعائلاتهم حسب ما ينص عليه القانون، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الخاصة لمن لا يشملهم القانون.

