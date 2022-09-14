«التجاري» أطلق برنامجه التدريبي الأول لموظفيه مع «VO»

مال وأعمال

أطلق البنك التجاري الكويتي برنامجه التدريبي الأول لموظفيه بالتعاون مع منصة ?و، والتي تعتبر أول منصة شبابيّة متكاملة في الكويت لاستقطاب ودعم المواهب الشابة.

هذا وقد تم إطلاق البرنامج بحضور صادق عبدالله، مدير قطاع الموارد البشرية في البنك. واستمر البرنامج لمدة خمسة أيام تحت عنوان «التحدث إلى الجمهور» و«أنت والكاميرا» حيث ركز على تطوير مهارات الموظفين في مجالين الأول يتعلق بالإعلام والثاني يهتم بفن الخطابة حيث تدرب الموظفين على التحدث بطلاقة واحترافية أمام الكاميرا والحضور. وفي هذا الصدد قال صادق عبدلله، مدير قطاع الموارد البشرية في البنك التجاري: «إننا سعداء بالتعاون مع منصة ?و لأن هذا التعاون يستفيد منه موظفو البنك ويساهم في صقل مواهبهم ومهاراتهم في فن الخطابة وعند التحدث للجمهور خاصة عند التواصل مع العملاء عبر العديد من الوسائل المرئية والمسموعة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، منوهاً في هذا الصدد أن المدربين المخضرمين والمحترفين الذين أشرفوا على البرنامج قد ساعدوا الموظفين على تطوير قدراتهم ضمن منصة شبابية حاضنة للمواهب». ومن جهتها قالت ريهام العيار، الرئيس التنفيذي لمنصة ?و: «نحن نؤمن بأهمية التعاون ولاسيما مع القطاع الخاص. ومن خلال هذا البرنامج سنشهد على انطلاق مواهب كويتية شابة في هذا القطاع، ولذلك يشرفنا أن ندعم جهود تطوير موظفي البنك التجاري، مؤكدة في هذا الصدد أن منصة ?و هي عبارة عن منصة لصقل المواهب الكويتية في جميع القطاعات بهدف تعزيز إمكانيات الشباب وتأمين مستقبلهم. وأضافت، من خلال هذه المبادرات، سوف نساعد في إعداد جيل قادم من المواهب المهنية المؤهلة تأهيلا «عاليا».

