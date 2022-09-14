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مال وأعمال

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البورصة كسرت حاجز 45 مليار دينار رغم تباين المؤشرات

باسم رشاد
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الأربعاء 14 سبتمبر 2022

كسرت البورصة حاجز 45.169 مليار دينار وذلك بعد ان ارتفعت القيمة السوقية بنحو 290 مليون دينار بعدما اغلقت اول من امس الاثنين على 44.879 مليار دينار ، وذلك رغم تباين المؤشرات الرئيسة لبورصة الكويت في ختام تعاملات جلسة أمس، مع ارتفاع لـ8 قطاعات في مقدمتها التكنولوجيا، وزادت القيمة الرأسمالية للسوق الأول بنحو 288 مليون دينار وبنسبة 0.8 % من 35.21 مليار دينار إلى 35.498 مليار دينار ،كما صعدت القيمة السوقية للسوق الرئيسي بنسبة 0.12 % وبقيمة 1.2 مليون دينار من 9.669 مليارات دينار إلى 9.67 مليارات دينار. وارتفع المؤشر العام بنسبة 0.64 % وبـ 48.8 نقطة من 7558.59 نقطة إلى 7607.43 نقاط، وزاد السوق الأول بنسبة 0.8 % وبنحو 69 نقطة من 8419.7 نقطة إلى 8488.75 نقطة. كما زاد المؤشر الرئيسي بنسبة 0.01 % وبنحو 0.7 نقطة إلى 5772.4 نقطة، في المقابل تراجع المؤشر الرئيسي 50 بنسبة 0.31 % وبـ 18.9 نقطة من 6020.2 نقطة إلى 6001.35 نقطة.
وزات وتيرة التداولات بشكل واضح مقارنة مع الجلسة السابقة، حيث ارتفعت السيولة بنسبة 33.5 % من 32.4 مليون دينار في جلسة الاثنين إلى 43.3 مليون دينار، في المقابل تراجعت أحجام التداول بنسبة 5 % من 208.4 ملايين سهم إلى 197.9 مليون سهم، وبلغت الصفقات 9.5 آلاف صفقة. قطاعياً، شهدت الجلسة ارتفاعاً بـ8 قطاعات على رأسها التكنولوجيا بنحو 3.57 %، بينما تراجعت 3 قطاعات في مقدمتها الخدمات الاستهلاكية بـ1.21 %، فيما استقر قطاعا الرعاية الصحية والمنافع. وعلى مستوى الأسهم، تصدر «تنظيف» القائمة الخضراء بـ8.01 %، بينما تقدم «أصول» التراجعات بـ8.49 %. وبشأن الأنشط، فقد جاء سهم «استهلاكية» المتراجع 3.42 % على رأس أحجام التداول بـ46.69 مليون سهم، بينما تقدم «بيتك» السيولة بقيمة 11.81 مليون دينار، بارتفاع 2.18 %.


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