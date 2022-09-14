البورصة كسرت حاجز 45 مليار دينار رغم تباين المؤشرات

مال وأعمال

كسرت البورصة حاجز 45.169 مليار دينار وذلك بعد ان ارتفعت القيمة السوقية بنحو 290 مليون دينار بعدما اغلقت اول من امس الاثنين على 44.879 مليار دينار ، وذلك رغم تباين المؤشرات الرئيسة لبورصة الكويت في ختام تعاملات جلسة أمس، مع ارتفاع لـ8 قطاعات في مقدمتها التكنولوجيا، وزادت القيمة الرأسمالية للسوق الأول بنحو 288 مليون دينار وبنسبة 0.8 % من 35.21 مليار دينار إلى 35.498 مليار دينار ،كما صعدت القيمة السوقية للسوق الرئيسي بنسبة 0.12 % وبقيمة 1.2 مليون دينار من 9.669 مليارات دينار إلى 9.67 مليارات دينار. وارتفع المؤشر العام بنسبة 0.64 % وبـ 48.8 نقطة من 7558.59 نقطة إلى 7607.43 نقاط، وزاد السوق الأول بنسبة 0.8 % وبنحو 69 نقطة من 8419.7 نقطة إلى 8488.75 نقطة. كما زاد المؤشر الرئيسي بنسبة 0.01 % وبنحو 0.7 نقطة إلى 5772.4 نقطة، في المقابل تراجع المؤشر الرئيسي 50 بنسبة 0.31 % وبـ 18.9 نقطة من 6020.2 نقطة إلى 6001.35 نقطة.

وزات وتيرة التداولات بشكل واضح مقارنة مع الجلسة السابقة، حيث ارتفعت السيولة بنسبة 33.5 % من 32.4 مليون دينار في جلسة الاثنين إلى 43.3 مليون دينار، في المقابل تراجعت أحجام التداول بنسبة 5 % من 208.4 ملايين سهم إلى 197.9 مليون سهم، وبلغت الصفقات 9.5 آلاف صفقة. قطاعياً، شهدت الجلسة ارتفاعاً بـ8 قطاعات على رأسها التكنولوجيا بنحو 3.57 %، بينما تراجعت 3 قطاعات في مقدمتها الخدمات الاستهلاكية بـ1.21 %، فيما استقر قطاعا الرعاية الصحية والمنافع. وعلى مستوى الأسهم، تصدر «تنظيف» القائمة الخضراء بـ8.01 %، بينما تقدم «أصول» التراجعات بـ8.49 %. وبشأن الأنشط، فقد جاء سهم «استهلاكية» المتراجع 3.42 % على رأس أحجام التداول بـ46.69 مليون سهم، بينما تقدم «بيتك» السيولة بقيمة 11.81 مليون دينار، بارتفاع 2.18 %.

