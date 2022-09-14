القطان: بزنس «الإستايل والألوان» لا يقتصر على المشاهير

مال وأعمال

أكدت المبادرة وستايل كوتش ومحللة الألوان سارة القطان أن بزنس اختيار نوع الملابس والألوان من بين العناصر الرئيسية الملهمة للكثير من السيدات، لافتة الى أن هذا النوع من البزنس كان مقتصراً في الماضي على المشاهير فقط، ولكنه في الوقت الحالي أصبح محط الاهتمام للكثير من السيدات لأهميته الكبيرة في تحقيق الثقة والمصداقية والنجاحات للمرأة.

ولفتت القطان في لقاء أجرته «النهار» الى أن هذا النوع من البزنس منتشر في منطقة الخليج، وهناك اهتمام للفئات العمرية من سن الجامعة وحتى سن الخمسين بهذا النوع من الاستشارات وورش العمل التي يتم إعدادها، حيث يوجد الكثير من الاستفسارات التي يتم طرحها من قبل المشاركات حول الألوان والملابس المناسبة لهن، وكيفية اختيار الألوان.

وأشارت إلى أن هذا الأمر بات من الأهمية للكثيرات من السيدات اللائي يرغبن في الظهور بشكل يتناسب مع إمكاناتهن ورغبة منهن في تحقيق النجاحات.

ولفتت الى أن اختيار الملابس والألوان يؤثر بلا شك في العديد من القطاعات المرتبطة بهذا النوع من البزنس مثل قطاع الملابس وسوق التجميل، باعتبار السيدات قوة شرائية كبيرة للكثير من أنواع الملابس.

ولفتت القطان الى أن هذا النوع من البزنس أصبح جاذباً للكثيرات الراغبات في تحقيق الريادة والتطوير في مجال عملهن، فاللون واختيار نوع الملابس لا شك يؤثران إيجاباً في المهن المختلفة للسيدات ويعززان الثقة بالنفس ويمنحان سيدات الأعمال الشعور بالراحة والمصداقية.

واستدركت بالقول: شهد البزنس انتعاشاً كبيراً بعد جائحة كورونا، خاصة أن هناك مجالات كبيرة للاختيار بين السيدات، حيث إن السيدات أصبح لديهن نظرة مختلفة للملابس التي يتم اختيارها.

وحول تأثر البزنس بجائحة كورونا، بينت القطان أن استخدام الأون لاين ووسائل التواصل الاجتماعي كان من بين الوسائل الفاعلة لتجنب تداعيات الجائحة، ليس في مجال الستايل والألوان فحسب، ولكن في كل المجالات الأخرى للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

واستدركت أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وفر الكثير من الجهد والمال على المبادرين، وبات من السهل عليهم تسويق منتجاتهم دون تكلفة تذكر، وهو الأمر الذي جنب الكثير من المبادرين دفع الإيجارات.

ولفتت الى أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كان بمنزلة سفينة إنقاذ للكثير من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث إن الايجارات والعمالة تشكل ما يقارب من 60 في المئة من التكلفة الإجمالية للمشروعات.

وأوضحت القطان أن التطوير والتغيير هما سر استمرارية هذا النوع من البزنس، فالسيدات دائما ما يحرصن على التجديد في اللبس والشكل وتغيير اختياراتهن بشكل مستمر وبما يتلاءم مع أشخاصهم بشكل دائم.

وعما إذا كانت القطان توصي المرتادين لورش العمل لديها باختيار نوعية معينة من الملابس، أجابت بالقول: البساطة واختيار المناسب للشخصية هو الأهم في هذا الأمر وبما ينعكس إيجاباً على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمرأة.

وتطرقت القطان لأهمية دور المرأة الكويتية في مجال البزنس، لافتة الى أن المرأة الكويتية قادرة على التحدي وتحقيق الذات في العديد من المجالات على الرغم من التحديات التي تواجهها.

وبينت أن تلك التحديات لم تؤثر بشكل كبير في وضع المرأة الكويتية والبزنس النسائي عموماً، لافتة إلى أن المرأة الكويتية لديها القدرة بشكل كبير على تحقيق الانجاز والابداع والابتكار في العديد من المجالات.

وحول الدعم المطلوب للمرأة الكويتية، قالت القطان الدعم المطلوب يتمثل في البيئة الداعمة من ناحية وعدم التقليل من العمل الذي تقوم به.

وأشارت إلى أن المرأة قادرة على الإبداع وتحقيق النجاحات وتولي المناصب القيادية رغم الأعباء التي تواجهها في الاهتمام بأسرتها ومحيطها المجتمعي.

وبينت أن المرأة تحتاج إلى الدعم والتمكين المجتمعي والعمل على تسهيل الإجراءات وتيسيرها بحيث تتمكن من الدخول في مجال الأعمال والمنافسة فيه.

ولفتت إلى أن هناك الكثير من المشروعات حققت نجاحات برغم التحديات بفضل ثقة أصحابها بأنفسهم وإيمانهم بقدرتهم في تحقيق الأهداف التي من أجلها تم تأسيس المشروع.

وأشارت إلى أن من بين الأمور التي تحقق نجاح المشروع هو أن يكون صاحب المشروع محباً له، لافتة إلى أنه لا يمكن لمشروع النجاح إلا إذا كان صاحبه قادرا على تحقيق النجاح فيه.

وبينت أن المرأة الكويتية أثبتت نجاحاً كبيراً ومنقطع النظير في إثبات ذاتها في العديد من المجالات.

وقالت إن المرأة أخذت حقها في مجال العمل والمشاريع وأثبتت وجودها في العديد من المجالات، مشيرة إلى أن نجاحات المرأة تأتي في ظل رعايتها لبيتها وأولادها.

وقالت المرأة الكويتية لديها من الإمكانات ما يؤهلها لتحقيق الإنجازات، إلا أن معوقات كثيرة لا تزال تنتظر الحلول من جانب الجهات الحكومية المختلفة المعنية بأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

