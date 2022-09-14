تمكين المرأة العربية في ريادة الأعمال يحقق التنمية المستدامة

مال وأعمال

تؤكد سيدات أعمال عربيات أن الدخول إلى مجال ريادة الأعمال والأسواق ليس حصرا على الرجال، ويشددن على ضرورة إزالة كل العقبات التي تقف دون دخول المرأة وتفوقها في هذا المجال.

وفقاً لإحصائيات صادرة من الأمم المتحدة، تواجه النساء في المنطقة العربية عوائق كبيرة أمام دخول سوق العمل، ويتعرضن لخطر البطالة بشكل أكبر بكثير مقارنة بالرجال.

ويسعى الهدف الخامس من أهـداف التنمية المستدامة إلى «القضاء على كل أشكال التمييز ضد النساء والفتيات»، لأن ذلك يمثل «عاملا حاسما في التعجيل بتحقيق التنمية المستدامة».

موضوع النهوض بريادة الأعمال النسوية كان على رأس أجندة المنتدى العالمي لرواد الأعمال والاستثمار، الذي عقد مؤخرا في دبي ضمن فعاليات معرض إكسبو.

وخلال المنتدى، طالبت سيدات أعمال عربيات بتوفير فرص أفضل لهن فيما يتعلق بتمويل مشاريعهن، بهدف تحقيق دور أكثر إنصافا واستدامة في تطوير مجال ريادة الأعمال في المنطقة العربية.

التكنولوجيا ليست حكرا على الرجال

من البحرين، قالت آلاء عبد الرحيم وهي مخترعة ومؤسسة ومديرة تنفيذية لشركة «بترفلاي» للتكنولوجيا والاختراع.

تقول إن قصة شركتها بدأت عندما كانت طالبة. «اختراعي هو عبارة عن مازج طلاء أظافر إلكتروني يتم توصيله بالهاتف الذكي، حيث يتيح للفتاة اختيار لون طلاء الأظافر التي ترغب فيه «وفي أقل من دقيقة يقوم الجهاز بتصنيع لون طلاء الأظافر باللون والنوع اللذين تم اختيارهما».

وتقول الدكتورة دينا محمد بلال مديرة حاضنة تكنوبول في كلية الهندسة بجامعة الخرطوم. «أنشأت الحاضنة في عام 2016 بتمويل من بنك التنمية الإسلامي في جدة، بغرض تطوير كلية الهندسة ولدعم أفكار الخريجين التكنولوجية ولتحويل مشروعات تخرجهم إلى منتجات يستطيعون من خلالها الدخول إلى السوق والمنافسة».

وأضافت الدكتورة دينا: «لدينا أكثر من 15 قصة نجاح داخل الحاضنة ليس فقط بالنسبة للخريجين، ولكن ظهر طلاب من مستويات مختلفة وبدأوا مشروعاتهم وهم الآن في مراحل مختلفة لطرح مشروعاتهم لسوق العمل».

وأشارت إلى أن 40 في المئة من رواد الأعمال في الحاضنة من النساء. «نحن نعمل، بصورة جيدة، في مجال تمكين المرأة والشباب طبقا لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة».

وتطرقت الدكتورة دينا إلى التحديات التي تواجه رائدات الأعمال في السودان، قائلة: «هناك العديد من التحديات التي تعوق الدخول إلى سوق العمل في السودان أهمها عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد. وقد أثر هذا كثيرا في أداء رواد ورائدات الأعمال في السودان. لكننا تمكنا من التغلب على هذه التحديات خاصة بعد جائحة كورونا. ساعدنا رواد الأعمال على التشبيك مع القطاعات المختلفة».

ووصفت ريم بدران، النائبة السابقة في مجلس النواب الأردني، ورئيسة شركة الحرة لإدارة وتطوير المشاريع المؤتمر المنتدى العالمي لرواد الأعمال والاستثمار بأنه مهم «لأنه يركز على سد الفجوة الرقمية»، مشيرة إلى مشاركة رائدات أعمال أردنيات، بهدف التواصل مع رواد ورائدات الأعمال من مختلف أنحاء العالم،

وإطلاع الجهات المعنية في المنطقة على التحديات التي تواجههن والتي لها علاقة بالتشبيك والفروقات في الاقتصاديات الرقمية، أدوات التمويل المتاحة في المنطقة العربية، وهل هي بالفعل جيدة وفاعلة وناجعة أم هي بحاجة إلى تعديل حتى يكون لها تأثير بشأن انخراط النساء في سوق العمل. وأضافت قائلة:

«من المعروف أن منطقتنا العربية تواجه تحديا كبيرا يتمثل في البطالة، وقد تعمقت هذه المعضلة بسبب جائحة كـوفيد-19».

ووصفت ريم بدران- التي تشغل أيضا منصب نائبة رئيس غرفة تجارة الأردن- حضور المرأة العربية في مجال الابتكار بأنه متواضع، مشيرة إلى أن المؤتمر ناقش أسباب هذا الأمر بهدف الخروج بتوصيات تعالج هذه المسألة.

«نسبة البطالة مرتفعة جدا بين السيدات العرب، وحضورهن ضعيف جدا في مجالس الإدارة في شركات القطاع الخاص... الفجوة بين الرجال والنساء أيضا كبيرة في منطقتنا فكيف يمكننا ردم

هذه الفجوة؟» وأشارت إلى أن المسؤولية تقع ليس فقط على عاتق الحكومات، ولكن أيضا على عاتق المشرعين في مجالس النواب لسن تشريعات جديدة لدعم الابتكار، إضافة إلى المجتمع المدني وشركات الابتكار الخاص.

