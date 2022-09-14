جميلة جمعة لـ «النهار»: الواقع يصل بشكل أسرع وتأثيره أعمق

إضاءات

أكدت الكاتبة جميلة جمعة لـ «النهار» ان مسلسل «خواتي يا غناتي» مبني على قصة حقيقية مستمدة احداثه من الواقع، وهي تتطرق الى عائله مكونة من اب مقعد و4 اخوات خاضعات للكبرى التي تولت تربيتهن على مبادئها المبنية على الاستغلال والاحتيال والجشع وتدربهن على التزييف والادعاء، علاقة غريبة تجمعهن حيث يسود الحب بين الاخوات، ولكن تطغى عليهن المصلحة الشخصية والطمع.. الغاية بين الأخوات تبرر الوسيلة ثم يدخل ما يشتت تركيزهم عن اهدافهم الا وهو الحب !يدخل الرجال حياتهن محملين بالحب فتتغير قلوبهن وتتسلل الكراهية الى بيتهن الهادئ.

وقالت ايضا: قصة العمل جديده لم تعرض من قبل.. فيها تعقيدات نفسة وشخصيات متقلبة مضطربة وسمات منفردة حرصت عند كتابتها على ان تمر بابطالها مجموعة من التحولات النفسية التي تخدم القصة وأحداثها.

الواقعية

وعن مدى الحاجة الى الواقعية في الاعمال الدرامية قالت: شخصيا لم يستهوني الخيال منذ الطفولة كمشاهدة على الرغم من ولعي برسوم الكرتون التي تعتمد على الخيال فلا استسيغ الدراما غير الحقيقية ولا تعجبني، خصوصا ان من الواقع قصصاً واحداثاً تفوق الخيال وربما جولة واحدة في اروقة المحاكم ومكاتب المحامين تؤكد كلامي! كما ان الواقع يصل بشكل اسرع للمشاهد وتأثيره اعمق، فحتى الحوارات اميل لاستخدام لغة البيوت وما نتداوله في حياتنا اليومية اي الحقيقة كما هي! مؤمنة بأن الكاتب لابد ان يكتب هموم المجتمع ومشكلاته حتى وان لم يحلها فيكفيه ان تصل وتحرك ربما تفتح عيون المعنيين فقد توجد حلول لاحقاً انا مع الواقعة لان الكاتب على عاتقه مسؤولية مجتمعية بالاضافة الى الترفيه في المقابل احب الخيال في الاذاعة وعلى المسرح.

قصص

وبسؤالهاعمَّا اذا قلت عدد الحلقات فهل من الممكن ان تؤثر في القصة اجابت قائلة : الموسم القصير تعرض به قصص قصيرة تناسب عدد حلقاتها ونحرص اثناء كتابتها على التسلسل الزمني والترتيب المنطقي العقلاني فلا تؤثر في المسار او الحبكة.. هناك حكايا تكفيها 8 حلقات وتستمتع بمشاهدتها..

وعن مدى حرصها على ان لا يكون العمل فيه «تمطيط» قالت: التمطيط شرك قد يقع فيه الكاتب ويشكل تفاديه تحدياً كبيراً لكني احاول بقدر الامكان الابتعاد عنه، وذلك بكتابة الاحداث وكسر ما يحدث بما هو غير متوقع.

كما تم التطرق الى ان الكاتب هل يكون بحاجة الى نجوم حتى يبرز عمله ليكون متابعا من الجمهور، وقالت: شخصيا اعتقد ان القصة هي اهم عنصر من عناصر النجاح، وقد تمثل احداثه وجوه جديدة متمكنة وقادرة وتظهر بشكل جيد وينافس به الاعمال الموجودة، ولكن في الوقت نفسه هناك قصص صعبة تحتاج نجوماً صعبة لتظهر كما كتبت فلا تؤثر سلبياً في العمل، فالعمل التلفزيوني يحتاج تكاملا بين مكوناته.. قصة جميلة، رؤية مخرج مميزة، أداء فنان متمكن، منتج محترف، كل يؤثر في الآخر.

موسم

وبسؤالها عما بعد «خواتي ياغناتي» قالت: اعمل على كتابة موسم قصير من رواية مساءات ورديه للأديب الكويتي المميز حمد الحمد وفي انتظار تنفيذ عدة نصوص ومسلسلات تلفزيونية تم التعاقد لتنفيذها مع شركات انتاج مميزة من فترة، وبإذن الله القادم أجمل يرقى لذائقة الجمهور الرائعة.

